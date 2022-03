“Toda persoa dun ámbito urbano de calquera dimensión ten dereito a dispor dun espazo público de calidade no que desenvolver a súa vida e as súas relacións sociais con seguridade e é unha obriga das administracións garantir ese dereito a cidadáns e cidadás”.

Dito doutro xeito: o espazo público é un dereito ao mesmo nivel que a sanidade ou a educación.

Esta certeza resume o primeiro dos dez principios que compoñen a esencia da Rede Ágora, a iniciativa da Deputación de Pontevedra que está a revolucionar o espazo público na provincia, e do que se desprenden os nove restantes:

2) As persoas primeiro,

3) Mobilidade inclusiva,

4) Autonomía infantil,

5) Mobilidades alternativas,

6) Espazos seguros,

7) Hábitat saudable,

8) Espazos amables e de calidade,

9) Actividade económica de proximidade,

10) Mobilidade sustentable.

Promovida pola Deputación de Pontevedra a través da súa área de Mobilidade Alternativa e Espazos Públicos, esta rede de acción institucional naceu para valorizar o espazo público coma un dereito fundamental da cidadanía e conta actualmente con 54 concellos adheridos e comprometidos coa recuperación do espazo público municipal para as persoas.

Uxío Benítez, deputado de Espazo de Pontevedra: “A misión final é incrementar de xeito substancial o espazo público para as persoas de aquí a 2023 nos concellos da provincia”.

Unha aposta que, dende os seus mesmos inicios, busca animar aos concellos a pasar dos “papeis teóricos” a “acción”, tal e como salienta Uxío Benítez, ideólogo da Facultade Ágora e deputado de Espazo de Pontevedra, que resume: “A misión final é incrementar de xeito substancial o espazo público para as persoas de aquí a 2023 nos concellos da provincia”.

Unha misión que implica apostar por cidades camiñables, con servizos cerca do cidadán, saudables e con perspectiva de xénero, nas que o coche sexa un mero convidado e non o protagonista; creando estructuras compactas, que xoguen o seu papel “coidador” en contraposición a esas outras que expulsan ás persoas do seu territorio, tal e como promoveron ducias de expertos internacionais chegados de todos os ámbitos ao seu paso pola iniciativa de acción institucional promovida pola Diputación de Pontevedra.

O asesor de mobilidade da Alcaldesa de París Carlos Moreno; a catedrática de Socioloxía e profesora do CSIC María Ángeles Durán; a urbanista especializada en perspectiva de xénero Zaida Muxí; ou o urbanista estadounidense Jeff Speck son só así algúns dos nomes que dotaron de ideas e medidas concretas aos dez principios da Rede Ágora.