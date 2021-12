A Deputación vai entregar este xoves os títulos de gradación como técnicas e técnicos Ágora a 124 persoas no acto de clausura da Facultade Ágora. Os diplomas desta iniciativa pioneira en España recoñecerán a formación sobre recuperación do espazo público: a gradación da primeira promoción de persoal especializado permitirá aos concellos da provincia levar adiante proxectos de deseño que aposten pola calidade urbana e “poñan ás persoas no centro”.

Serán ‘técnicas Ágora’ a práctica totalidade das persoas que asistiron a todos e cada un dos once seminarios formativos que se celebraron dende o mes de abril, se presentaron a exame e superaron as probas realizadas a principios de mes. O resto das persoas que asistiron alomenos ao 80% dos seminarios (máis de 60) recibirán o certificado de participación. Cabe lembrar que foron máis de 200 as persoas matriculadas, principalmente representantes políticas e técnicas dos concellos da provincia, mais tamén persoal técnico doutros lugares do estado.

Segundo explica a Deputación ambos recoñecementos, tanto o título como o certificado de asistencia, serán valorados pola institución provincial á hora de presentarse a procesos selectivos propios, así como tamén á hora de asinar proxectos de mobilidade por parte de empresas externas. Ademais, suporán un ‘plus’ de calidade persoal e particular nos currículos, xa que acreditarán formación no tratamento de calidade dos espazos públicos, unha materia que a día de hoxe non se aborda de maneira específica nas escolas de Arquitectura nin Enxeñería.

As titulacións entregaranse formalmente no acto que se desenvolverá mañá xoves 16 a partir das 10 da mañá. Participará o padriño da Facultade, o director xeral de Axenda Urbana e Arquitectura do Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana, Iñaqui Carnicero, ademais de representantes do goberno da Deputación, do Concello de Pontevedra e da Rede de Cidades que Camiñan.

Hai que lembrar que este quedou limitado exclusivamente ao alumnado da Facultade e, por principio de prudencia ante a situación Covid, ocupará exclusivamente o 50% da capacidade do salón de actos do Pazo da Cultura. Está tamén previsto o seguimento do evento vía telemática por parte de persoas interesadas externas a través da plataforma Zoom.

A Facultade Ágora desenvolveuse dende o mes de abril ata o mes de xuño e dende mediados de setembro a mediados de novembro. Desenvolvéronse 11 seminarios: o espazo público como dereito; a cidade de 15 minutos no territorio disperso; espazos amables, inclusivos e seguros; as persoas primeiro; o tráfico necesario; mobilidades alternativas; hábitat saudable e biodiverso; hábitat xogable; localidades atractivas; inclusión social; e hábitat sociable.

Entre o profesorado houbo máis de 40 persoas de diferentes ámbitos que participaron como relatoras sobre o espazo público. Entre elas Zaida Muxi, coñecida pola súa experiencia en cuestións de espazo e xénero; Francesco Tonucci, pedagogo fundador da Cidade dos Nenos’; María Ángeles Durán, catedrática e investigadora do CSIC; o arquitecto José Fariña autor dun blog sobre pedagoxía, urbanismo e territorio; Rubén Lois, doutor en Xeografía da USC; Izaskun Chinchilla, autora de ‘La ciudad de los cuidados’; José María Ezquiaga, Premio Nacional de Arquitectura; Marta Román, experta en proxectos de mobilidade infantil e consultora en Gea21; Salvador Rueda, Director da Axencia de Eoloxía Urbana de Barcelona; ou Alfonso Sanz, autor de ‘Calmar el tráfico’