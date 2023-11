La vida es una ecuación entre la acción y el tiempo, pero si no recuerdo mal lo aprendido antaño, una ecuación no se altera si, al crecer uno de sus términos, disminuye el otro en la misma proporción. Como el tiempo no varía, en esta ecuación escasamente matemática a que llamamos vida, el término alterado es la acción. Vivir de prisa es hacer muchas cosas, vivir despacio es hacer pocas, y, quizá hacerlas bien. Y de ésto es de lo que se trata.

Un amigo acaba de enviarme, como regalo de Navidad, un libro muy conocido y famoso: El libro del té, cuyo autor es Okakura Kakuzo. Lo he leído con fruición, porque soy viejo teísta, y si no he aprendido grandes cosas en la manera de preparar el brebaje, me he dado cuenta, de pronto, de que un hombre que trabaja ocho o diez horas al día no está capacitado para convertir la operación del té en una aventura espiritual. Lo primero que pasa es que yo bebo té para conservar alerta mis energías, no para gozar de la bebida como quien huele una flor. Me falta tiempo, pero también carezco de la debida preparación. Siempre he vivido de prisa, siempre hice las cosas medianamente por carecer de tiempo para perfeccionarlas, y este ritmo veloz forma ya parte de mi naturaleza. Hasta cuando estoy tumbado, siento prisa interior y pienso que, mientras descanso, falto a alguna obligación urgente. Un japonés bien educado, y no digamos un chino, se reirían de mí.

Cuando proclamo mi esperanza en los tiempos venideros, suelo callar mi nostalgia, más bien teórica, de ciertos tiempos pasados, que yo no conocí, y que quizá no hayan sido como dicen. Conocí en Málaga, hace tiempo, a un muchacho que viajaba en calesa. Le pregunté por qué lo hacía, y me respondió que porque la silla de manos había caído en desuso. Era un hombre que no había pasado jamás de Despeñaperros, uno de esos andaluces para quienes el mundo se encierra en una provincia, y que todo lo que hay más allá no merece la pena. Sin embargo, ¡qué vivido tenía, que sabido y experimentado su pequeño territorio! Había tenido tiempo de recorrerlo y conocerlo, observaba sus transformaciones -¡tan lentas entonces!- con esa parsimonia de las máquinas cinematográficas que, pasando un fotograma cada tantos segundos, nos permiten después, al proyectarlas con velocidad normal, asistir al crecimiento de un rosa. Aquel hombre vivía.

Como vive mi vieja tía Pura, de cuyos guisos de carne no he hallado pareja, porque los pone, a las diez menos cuarto, en un hogarcillo de carbón de roble, y, a fuego lento, los deja cocerse hasta la hora de comer, y da tiempo a que las transformaciones bioquímicas que convierten el modesto jarrete en plato exquisito, se desarrollen con su ritmo natural, no como esas ollas exprés que padecemos los hombres modernos, rápidas, sí, pero que unifican las comidas en un sabor casi abstracto. Y aquel marinero que conocí en Bueu, ya para treinta y cinco años, de ojos azules y que no pronunciaba la erre, y que se pasaba las horas enteras acodado a la media puerta de su casa sin apartar los ojos de la mar, donde había gastado la juventud. Tenía una barca pequeña a la que llamaba “Imos indo”.

Nuestro símbolo es el turista, ese hombre cuya mirada resbala por todas las cosas sin detenerse en ninguna. El turista se mueve entre fantasmas de seres, porque la prisa le impide comprobar si la fachada de una catedral es realidad o fantasía, o si un percebe es animal, vegetal o min­ eral. Somos turistas de la vida, y la más importante de las operaciones humanas, el amor, se lleva a cabo a tal velocidad, que entre el llegar y el marchar no queda tiempo de enterarse a fondo cómo es el otro. Así amaba Don Juan, que es un importante personaje, más no un ejemplar amador.

Espero que las cosas lleguen a sosegarse, y que todos esos instrumentos que vamos inventando y que están a punto de esclavizamos acaben por servimos y crear de nuevo el ocio necesario para vivir de veras. Los sociólogos se preocupan de lo que harán con el ocio los hombres de mañana, liberados del trabajo por las máquinas. Si no han perdido aún la esencial sabiduría de la humanidad, vivir a fondo, vivir enteramente la realidad de los momentos; pero se la han perdido, romper las máquinas para recobrar el trabajo que les entretenga, o, si esto no conviene a los patronos entonces, suicidarse colectivamente. Después de todo ¿Qué más da? Las máquinas andan solas.