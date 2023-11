Al inmenso tiempo, laborioso y tenaz, de FARO DE VIGO volvemos hoy los ojos agradecidos. Todo comenzó en aquel día ya distante de 1853. Era entonces Pontífice de la Iglesia Católica Pio IX, el Papa que años más tarde presidiría el Concilio Vaticano I y que tendría que abandonar Roma huyendo de las tropas de Garibaldi. Italia no existía como nación ni tampoco Alemania que por aquel entonces era un conjunto de estados independientes. Su genial unificador, Otto von Bismarck, tenía 38 años cuando ve la luz FARO DE VIGO.

Isabel II era una reina veinteañera en aquella difícil década moderada de su complicado reinado. El Imperio británico disfrutaba de la era victoriana en la cúspide de la revolución industrial. Empezaban a representarse en Alemania los dramas musicales de Wagner, el genio que soñaba con cambiar la historia del arte. Pronto estaría a su lado un fascinado Federico Nietzsche, entonces un niño. Juntos aspiraron a cambiar el mundo y, aunque enfrentados, su huella fue profunda.

En aquel lejano mundo del novecientos nace FARO. Su intención es luchar por la identidad de esta ciudad y de su entorno. Una enseña que nunca abandonó ni jamás debería de olvidar. Esa fue su fuerza y su dolor. Una fuerza que se renueva en cada generación y un dolor que lo devuelve siempre de nuevo a la sufrida tarea de ser fiel a sí mismo.

Nadie sabe muy bien lo que es el tiempo. Nos damos cuenta de su realidad cuando te paras a pensar en todo lo que pasa en él. Un día descubres lo importantes que han sido esos tiempos porque en ellos quedan marcadas las huellas de lo que ya no se puede cambiar. Como en la música, hay tiempos veloces y tiempos lentos, festivos unos y más sombríos otros. Todo adquiere sentido cuando no se pierde la paz.

Hoy, desde esa paz, nos damos cuenta de la genialidad de aquellos fundadores porque nada hubiera sido igual sin FARO. Estos ciento setenta años de historia han sido años de tiempo potente, de tiempo feraz. Aquella pequeña y hermosa ciudad portuaria ha crecido como ninguna y, ufana, sigue en la lucha por un tiempo mejor y más solidario.

Nuestra mejor historia la hemos construido juntos, dialogando y acordando. Nunca esta ciudad le ha cerrado su puerta al que llama, ni antes ni hoy. Todos hemos sido acogidos sin ser señalados con el dedo. Hay un lugar para todos en el que la generosidad y la excelencia no permitirán dejar a nadie tirado en la cuneta.

FARO no solo ha ido contando nuestra historia llena de vida y , tantas veces también, de lucha y sufrimiento, sino que ha sido siempre un vigía atento a los futuros retos que hay que encarar. Hay fortalezas que no se improvisan y que hay que cuidar. Los medios de comunicación social tienen la inmensa capacidad de pensar el futuro y a eso no deberían renunciar para bien de todos.

Nos esperan grandes retos sociales y laborales. Nadie tiene nada asegurado y habrá que luchar cada día. Vigo y su entorno forman un conjunto humano lleno de posibilidades en todos los ámbitos. La naturaleza y la historia han sido muy generosos con esta tierra que está llamada a abrir horizontes nuevos en un espacio siempre marcado por la reticencia de la sospecha.

La gran riqueza de esta tierra son nuestras familias. A ellas les debemos lo mejor que tenemos y en ellas seguimos confiando como forjadoras de personas cabales que no sientan miedo al futuro. Nuestros hogares son la mejor escuela. En ellos se aprende a vivir, a fortalecerse y a compartir. Cuidar la familia como motor de la sociedad es la mejor garantía de los proyectos futuros. Y de esto nos habla elocuentemente la historia empresarial de FARO DE VIGO.

Necesitamos dar lo mejor de nosotros mismos para que esta historia que celebramos continúe. Los dones más preciados de una sociedad son el talento y la generosidad. En esta tierra estos valores crecen como en pocos lugares.