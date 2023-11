De la sal a “Capetón”

En este recorrido fugaz por un sector tan particular, cualquiera que sea el momento en que se tome una foto fija, aflora la misma huella: resiliencia. No es cierto que el Lemos hubiese sido el primer buque congelador del mundo –es un honor que corresponde al Fairtry, construido en Aberdeen en 1953 para Fresh Frozen Foods–, pero sí que la industria gallega lideró la expansión global por todos los mares del mundo. Del Sáhara a Namibia, de Uruguay a Capetón (Cape Town), de Mar del Plata a Boston. Testigo de la eclosión de brillantes innovaciones a bordo y en comercialización pero también de fenómenos como el Apartheid. “En Ciudad del Cabo –escribía Juan Ramón Díaz en FARO en 1965– la discriminación es tajante, a los blancos no se les permite hablar con las mujeres negras”. Del desarollo de los ramperos congeladores, los buques factoría, los aparejos de nylon.

De las tensiones geopolíticas cuando, ya a mediados de los 70, algunos países ribereños –Estados Unidos, Canadá– empezaron a extender su jurisdicción hasta las 200 millas mar adentro. Naciones Unidas institucionalizó la regulación global de acceso a los caladeros en 1982, con múltiples armadoras apalancadas para la construcción de modernos barcos congeladores. Solo las más fuertes –el respaldo de la entonces Caixanova fue determinante– resistieron este nuevo envite. Uno más, porque vendrían después las expulsiones del caladero de Namibia, la necesidad de forjar empresas mixtas en terceros países o conflictos como el del Estai. Otro superviviente, por cierto, activo a día de hoy con este mismo nombre –tras haber portado Puente Real o Argos Galicia en el casco– con Walvis Bay como puerto base. Y, desde luego, con la onda expansiva de la adhesión de España a la (entonces) Comunidad Económica Europea y el punto y final a la llamada flota de los 300. Que eran más, en realidad, con 460 embarcaciones registradas de pabellón español en Gran Sol en 1981.