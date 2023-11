Durante una visita a las acerías del Rhur, tuve una interesante conversación con uno de sus directivos. Me explicaba que la ubicación de estas industrias se debió a que, en su momento, la cercanía a las minas de carbón había sido el elemento determinante para su ubicación, pero que, si tuviera que decidir esta instalación ahora lo haría en las inmediaciones de un puerto, porque es lo que hoy asegura el suministro de las materias primas necesarias para cualquier industria.

Está claro que los puertos se han convertido en distribuidores de mercancías tanto para la importación como para la exportación y que los puertos eficientes y competitivos son determinantes en el desarrollo económico de una región.

Vigo posee uno de los abrigos naturales mejores del mundo. Pero abrigo natural no equivale a puerto, que precisa infraestructuras como, línea de atraque suficiente, superficies portuarias planas para permitir el movimiento y estacionamiento de contenedores y piezas industriales. Otro de los requisitos es el de la intermodalidad, es decir que tengan aeropuertos y autopistas cercanas, pero sobre todo una buena conexión ferroviaria.

La competitividad interportuaria es muy fuerte y si deseamos que Vigo siga siendo una gran ciudad industrial, no puede quedar atrás ni infraestructuras portuarias ni en conexión ferroviaria en su sentido amplio. No solo sus terminales han de tener suficiente atraque y estar conectadas por ferrocarril, sino que además necesita el pleno desarrollo del Corredor Ferroviario Atlántico, amenazado por la prioridad que este gobierno otorga al Corredor Mediterráneo y más aún con la situación política actual que va a favorecer a Cataluña sobre el resto de las regiones.

Pero Vigo tiene más amenazas que esa. Hay que vencer esa oposición entre la ciudad y su puerto que no existe en otros puertos competidores como Coruña, Ferrol y Leixoes. Vigo tiene futuro si la sociedad se moviliza para no perder el tren de la historia y para ello se necesita una discusión objetiva, sincera y franca entre todos los sectores implicados. Las industrias se ubicarán aquí si saben que dispondrán de un buen puerto y si no se irán marchando a otros puertos competidores. Vigo tiene el mejor abrigo natural y si quiere, puede tener el mejor puerto de la fachada atlántica de la península Ibérica.