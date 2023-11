En la primavera de 1972 la dictadura del general Franco daba sus últimos coletazos y se alboreaba ya el aire de la libertad política. Por aquel entonces, gran parte de Galicia no solo leía FARO DE VIGO, sino que en muchas comarcas del país FARO y “periódico” - cualquiera que fuera ese otro- eran una comunión que convertía ya en aquel tiempo al actual decano de la presa español en un referente insustituible. Y también, en aquel tiempo, quien les escribe se presentó ante el gerente, don Juan Baliño Ledo, para decirle con atrevimiento que creía que en sus páginas se necesitaban comentarios acerca de la política internacional. Don Juan , sonriendo, no tuvo otra expresión que : “Entra usted en el Pórtico de la Gloria del periodismo gallego". Así nacieron primero “Prisma del Mundo” y una serie de páginas en el suplemento dominical sobre los eventos más destacados del planeta en aquella época. Ese fue mi comienzo en esta casa que, de una u otra manera -primero colaborador, después ayudante, más tarde redactor, redactor jefe y subdirector- hasta que en 2020 Anxel Vence y yo nos convertimos en escritores asociados del periódico.

Desde 1971 hasta hoy hubo tiempo para vivir, ver y contar todo lo que fue el final de un régimen, el comienzo de otro y llegar a la situación actual en la que, precisamente, en el aniversario del decano, el horizonte entró en una fase de incertidumbre territorial, política y social. De todo ello prestó testimonio FARO con un espíritu profesional a la altura de cualquier comparación.

Conviví con una compañía competente que formaba un magnífico equipo de profesionales Javier Sánchez de Dios - Periodista

Dar testimonio de como era aquel FARO que yo conocí en mis primeros días es una tarea más emocionante que complicada: conocí al periódico en la calle Colón, después viví en traslado -difícil pero exitoso - a las instalaciones actuales en Chapela, vi las antiguas linotipias donde los compañeros de Talleres alternaban las líneas de plomo donde aparecían fundidas las letras y asistí al nacimiento de las nuevas tecnologías en el periódico. Conocí los correctores ortográficos y los de “estilo” y padecí algunas de sus riñas, justificadas, por las erratas siempre atribuidas a los diablillos de las imprentas. Pero, sobre todo, conviví con una compañía extraordinariamente competente que formaba un equipo de profesionales de primera categoría; olvidaré porque mi edad deja ya la memoria floja, a muchos, pero a todos los llevaré siempre en el corazón. El “hincha Perico” y sus versos deportivos, Manuel Tourón, Manuel Rodríguez Varela, Fernando Gallego, “Derviche”, Joaquín Rolland, Luz María Durán, Luis Piñero, Braulio Pérez Quiroga, Manuel de la Fuente o Víctor Iglesias Viqueira y, también, José Luis Muñoz, Jesús Portela y los directores, desde Manuel Santaella hasta Rogelio Garrido, pasando por nuestros inolvidables José Francisco Armesto y Ceferino de Blas, y todos los demás que siempre estarán presentes en una bella historia, la de FARO. Ejercieron y enseñaron una profesión inigualable. En estos 51 años el periódico informó el primero de hechos tan importantes como la caída del primer presidente de la Xunta tras una moción de censura planeada por su más directo colaborador; y narró la peripecia de un candidato frustrado , Víctor Moro, que vino a su tierra natal de Galicia para dirigir a un partido de centro, pero que se fue nada más llegar al aeropuerto de Peinador. Y, claro, FARO estuvo en todas las elecciones municipales, autonómicas, generales y europeas desde 1977 hasta este 23 de Julio de 2023.Y, eso, sin contar todo lo que dejó escrito el periódico en los más de 120 años anteriores. FARO DE VIGO, pues, no fue para mí- y perdón por la osadía de relatar en primera persona- solo una profesión y también una vocación: ha sido, seguramente un aprendizaje de más de medio siglo acerca del mundo que nos rodea afín u hostil, y que ha ido también modificándose como el tiempo mismo se desgasta al transcurrir. Ha sido todo un honor estar donde estuve todos estos años y espero que la suerte me permita no haber puesto el punto final.