VIGO, la lluvia, los charcos, 1980, la noche, el futuro y la ilusión, una puerta se abre y la atraviesas sin pensarlo, el “Manco” era esa puerta, ese lugar único y necesario de reunión nocturna, y lo mejor de todo... nunca te defraudaba, nunca allí... el tiempo era perdido.

¿Seré mejor que tu? … ¡¡¡Me voy a tomar otra!!!… ¡¡¡Cuánto tiempo sin verte!!!... Frases de animales sociales en celo constante y a la búsqueda de una notoriedad futura. Vigo te empujaba y la verdad es que, aún a estas alturas, no entiendo muy bien el por qué de esa sensación, lo que sí sé es que al final te lo creías... y siempre pensabas lo mismo… Más pronto que tarde llegará mi momento. ¡¡¡Ponme otra!!!

¿¿El escenario?? Un local de neones en la calle Lepanto atiborrado de proyectos con patas, hombrecitos y muchachitas que jugaban, reían y atravesaban la noche, casi siempre de la mano del alcohol y la cocaína.

Música y jolgorio para convencerte de que lo ibas a conseguir, de que algún día llegarías.

¿Qué más se podía pedir?

Y después volvías a casa y tu madre te esperaba con la cena casi siempre recalentada, y entonces había un momento en el que te cruzabas con sus maravillosos ojos azules, y ahí surgía la dud, ese momento en el que realmente confrontabas esas ilusiones con la verdadera posibilidad de que esos sueños se hiciesen realidad algún día… o tal vez no.

¿Qué puede haber mas bonito en el mundo que vivir una ilusión, que atravesar la adolescencia de la mano de tus sueños, pues esto es lo que estuvimos haciendo durante casi una década algunos compañeros de viaje y el que escribe esto hoy también.

Vigo era una compañera y a veces casi una amante… amada y odiada, a partes iguales.

Dicen algunos que el amor verdadero no existe si no surgen momentos en los que desees “matar” a tu amor/ amante. Pues eso es lo que yo siempre he sentido con esta puta ciudad: la destruía , la repudiaba en mi mente y siempre, al final , renacía de sus cenizas , unas cenizas imaginarias que me llamaban. He pensado en muchas ocasiones que las cuestas que uno sube y baja constantemente en esta ciudad están también directamente relacionadas con esa variación constante del estado de ánimo, una bipolaridad aceptada y asumible que a mí siempre me ha acompañado entre charcos y poalla.

Para bipolaridad la de un vigués “distendido” como decía el… Carlos Mañas.

La cabeza (te y me) hace muchas trampas.

Cuando escribo esto hace un día que estrenaron su documental en Televisión Española y… ¡joder, qué maravilla! Carlos y Vigo en estado puro. No os lo perdáis.

Este escrito es por un aniversario ... pues eso, a flor de piel rezuman los recuerdos y sí…al final lo voy a tener que decir: cualquier tiempo pasado fue mejor y cualquier Vigo ochentero también… Es un problema solo de percepción global , que ahora hay mucha… no hace falta estar ciego para ver que el mundo ha ido a peor. Estamos todo el día enganchados a un receptor que pensamos que solo él nos conecta con el mundo, odiamos más que nunca a nuestros “vecinos”, mentimos como bellacos, solo valoramos la belleza externa, y el dinero y el poder son la gran droga de este maldito mundo. Aquí os dejo esto… pero ¡que Dios te salve FARO DE VIGO!