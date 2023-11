Fronte aos retos actuais, a planificación territorial, e o urbanismo, requiren de novos instrumentos cos que abordar os escenarios de incerteza presentes e futuros.

As ferramentas que utilizamos e que puideron servir no pasado, son incapaces de conceptualizar as dinámicas actuais e aportar solucións. Por iso este ano 2023, o Día Mundial da Arquitectura, que instaurou a UIA no ano 1985, ten por lema: Arquitecturas para Comunidades Resilientes. Abrindo así o debate a nivel internacional sobre a relación entre áreas urbanas e áreas rurais, e plantexando a eficiencia e adecuación dos instrumentos de planificación.

Non podemos seguir asumindo certos procedementos e decisión sobre o uso do solo e a planificación, porque son obsoletos. Un exemplo son algúns plans xerais de ordenación urbanística, que se dilatan máis dunha década para a súa aprobación, nacendo por elo xa inservíbeis. Instrumentos de ordenación eternamente xudicializados e presos dunha maraña xurídica. E exentos en moitas ocasión de creatividade, flexibilidade e rapidez para responder ás necesidades actuais: aos cambios demográficos, ás incertas economías, á crise climática, variábeis sociais, económicas e medioambientais de gran calado.

Temos que planificar para evolucionar, con mecanismos que prevean futuros problemas, introducindo factores de transmisión de coñecemento para os futuros xestores. Resiliencia dende o propio proceso de planificación para eses escenarios alternativos.

Capacidade para responder dun modo áxil, xestionando situacións contraditorias, e de posíbeis escenarios futuros con menos recursos. Planificar o territorio cunha visión máis audaz, global e holística, para todas esas variábeis emerxentes, e para que dende o ámbito político se inverta e aposte na xeración de comunidades máis resilientes, neses múltiples futuros. Contamos ademais, con importantes avances tecnolóxicos que poñen á nosa disposición ferramentas para a modelización de posíbeis escenarios.

Pero tamén, nesas novas propostas para a planificación territorial e o urbanismo, debemos xerar un sistema gobernativo capaz e coherente, cunha visión a longo prazo, para adaptarse aos cambios no transcurso da planificación e da execución, así como a unha administración capacitada para poder incorporalas, acordando procedementos e procesos que eviten escenarios de parálise e polo tanto de colapso ante cambios políticos o económicos.

Propostas que teñan como valor común: o común. Os valores compartidos en torno a un crecemento sostible e intelixente.