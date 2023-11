Cheguei a Vigo nos primeiros días de 1980. Viña para exercer a docencia; non obstante, a miña traxectoria como colaborador nos medios de comunicación xa se iniciara uns anos atrás. Instalado, daquela, no meu novo destino, axiña entrei a formar parte dos círculos literarios locais: velaí os nomes de X.L. Méndez Ferrín, Xavier R. Baixeras, Xosé María Álvarez Cáccamo, María Xosé Queizán...e, desde logo, Ramiro Fonte -quen, infelizmente, xa non está entre nós-, Estro Montaña -a quen trato desde a infancia-, Manuel Rosales, Xosé Feixó, Gonzalo Navaza, Manuel Forcadela, Román Raña, Manuel F. Vieites, Carlos L. Bernárdez ou Ramón Nicolás. Non hai, de certo, moitos nomes de mulleres que digamos na nómina: tempos eran tempos, mais calquera que se achegue ás páxinas semanais de Faro da Cultura poderá decatarse moi axiña da importante e ledizosa mudanza: Montse Pena Presas, Pilar Ponte, Marcela Santorun, Maruxa Gestoso Álvarez, María Navarro, Avelina R. Gil, Oriana Méndez...

Xosé Francisco Armesto e Ánxel Vence abríronme as portas de FARO, onde comecei a colaborar. Unha presenza que se espallou moi axiña ás páxinas do suplemento cultural que naquela altura dirixía -ao seu agarimo, amizade e maxisterio débome sempre- D. Paco del Riego. Xosé Francisco Armesto e Ánxel Vence abríronme as portas de FARO, onde comecei a colaborar Pero foi en 1993 cando, tras unha tempada coordinando con Manuel Forcadela o suplemento “Galicia Literaria” do desaparecido Diario 16 de Galicia, entrei -entramos- en contacto con Ceferino de Blas: a súa ambable acollida, a súa comprensión e, desde logo, o seu afecto persoal para conmigo están na base non só do primeiro suplemento –Faro das Letras- que tiven a honra de dirixir senón, e moi especialmente, no percorrido de Faro da Cultura, un episodio de moita maior ambición, iniciado no ano 2000, e que na actualidade coordina alguén moi próximo: Miguel Pena Alonso. Unha tese presentada na USC en 2028, da autoría de Jorge González Fernández, destaca como característica esencial dese percorrido a profesionalización do xornalismo cultural a partir, xustamente, de 1993. En efecto, semellante propósito, á beira dunha ampla apertura temática, constitúen dous dos alicerces de Faro da Cultura que, semana tras semana, tentamos cultivar co noso mellor devezo. Grazas a FARO e grazas, como non, aos nosos/as lectores.