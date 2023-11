Si a una le dicen al nacer que muy probablemente no irá al colegio para aprender a leer, ni saldrá de España en toda su vida porque, como mucho, viajará a la ciudad capital de provincia y que el agua corriente o el inodoro es un lujo que usará, con suerte, dentro de tres décadas, muy probablemente se sienta muy afortunada por haber nacido en esta época: aquí y ahora. Más, si sabe que quienes nacían el mismo año de fundación de FARO DE VIGO, en 1853, estaban llamadas a vivir una media de 39 años. Una baja esperanza de vida, convenientemente aliada con los durísimos trabajos en el campo. Quizás, con un pano atado a la cabeza. No existían modas. Solo vestimenta vinculada a cada clase social y cero posibilidad de decidir sobre la indumentaria propia, aunque ahorrases como una hormiguita para comprarte telas y hacer ropa nueva. Nada te salvaría del abecé de falda, medias, mandil, corpiño, camisa y copiosas ropas interiores hoy inimaginables en un mundo de influencers. Había corsés que realmente apretaban y no precisamente para realzar el busto.

Allí, con la tuberculosis –entonces llamada tisis– acechando como la negra sombra a la que escribió Rosalía. Rosalía de Castro. No la Rosalía actual, artista pop que habrá viajado en su última gira más que todas las bisabuelas, abuelas y madres juntas de nuestras congéneres del siglo XIX. El tren no llegaría hasta los años 70 de ese siglo. En 1873 la primera línea de ferrocarril unía Santiago con el mar: 42 kilómetros hasta Carril, en Vilagarcía de Arousa. Curiosamente, el viaje del aeroplano Plus Ultra entre Palos de la Frontera y Buenos Aires, donde aterrizó en 1926, fue el acontecimiento que más expectación despertó en los años veinte del pasado siglo entre los lectores de FARO. Pero en la mayoría de la superficie actual de Galicia, ocupada por montes y campo, no habría más que caminos para carros. También, muchas vacas. La estructura agraria era aún casi medieval y al mando, hidalgos y eclesiásticos. ¿Quién les iba a decir a ellos que una especie como el eucalipto, llegada en esa época como árbol ornamental, se adaptaría desde Oceanía a Galicia?

Curiosamente, en la Biblioteca de Arezzo, al otro lado de la Península cruzando el Adriático, estaba a punto de descubrirse la vida de Egeria, gallega del siglo IV considerada la primera viajera de la historia, al escribir un diario de sus travesías a sus hermanas en la tierra de origen, Gallaecia, que saldría a la luz entre las hojas de un códice en 1884.

¿Cuál destacaría como el mejor invento del siglo XX?, preguntaron en una ocasión al divulgador ya fallecido Eduard Punset, que unos conocerán por aquel fascinante espacio televisivo “Redes” y otros como ministro con Adolfo Suárez. Su respuesta fue, quizás, inesperada para el periodista: “El incremento en la esperanza de vida”, anunció con su inconfundible voz nasal y acento catalán. Y es que la población actual dispone de casi el triple de años de vida que nuestros iguales solo 170 años atrás.

Las gallegas tienen hoy una expectativa al nacer: podrán cumplir 86 años y los gallegos unos 80, según los últimos datos del INE. Una especie de bola extra de la que disponemos solo por ser hijos de este tiempo de prestaciones sanitarias en el que la vacuna contra el COVID evitó al mundo una sangría similar a dos guerras mundiales, o de una magnitud como la peste negra. A principios del siglo XXI, Galicia ya “es una sociedad mayoritariamente urbana, que se entiende desde y gracias a las ciudades”, según el profesor de Geografía Humana, Miguel Pazos Otón.

Si nos teletransportásemos a finales del siglo XIX veríamos que la mortalidad infantil se situaba, tristemente, en un índice superior al 150 por mil, cuando hoy representa en Galicia solo 2,3 dolorosísimas defunciones por cada 1.000 nacidos vivos. En aquel momento, un 40% del total de las muertes eran achacables a enfermedades infecciosas como la disentería, que hoy representan apenas una décima parte de las causas que nos llevan a la tumba y que son, mayoritariamente, enfermedades del sistema circulatorio y tumores.

Mención especial, aún así, merece el hecho de que los pequeños de menos de 5 años nacidos en Galicia en 1860 tenían la segunda mejor esperanza de vida de España, con casi cuarenta años (39,9) y solo por detrás de Asturias (41,7), según el estudio “Geografía de la mortalidad española del siglo XIX”, del investigador Francisco Muñoz. Los habitantes de Pontevedra y A Coruña –refleja literalmente– tienen mayor esperanza de vida que la que se registraba en Ourense y Lugo. Y las Rías Baixas registraban entre 1835 y 1875 una expectativa superior a la de Cataluña en esa época. Justamente antes del desembarco de los Massó o los Puig de la burguesía catalana y del despliegue de su industria conservera y de salazón. Paradójicamente en el cementerio de Vigo llamarían la atención años más tarde los panteones de los Sensat, Alfageme o Portanet.

Entre las sesudas razones para explicar el incremento de la longevidad desde aquella época confluyen variables que, para los expertos, van desde el consumo de leche por persona y año, a las temperaturas, pasando por la fluctuación de los precios de los cereales e indicadores como la población trabajando en la industria o la agricultura... y la disponibilidad de médicos. Quizás algo tendría que ver, también, la alimentación rica en pescado. El histórico pan de maíz (brona, broa, boroa...) y las sardinas ya formaban parte de las recetas de la época. Y verduras y legumbres de las pequeñas leiras de autoconsumo constituían el principal sustento de la población en la geografía del interior gallega. Hoy, que asistimos a una vuelta a los productos de ‘kilómetro cero’, la brújula de la sensatez se alía también con los huertos urbanos (o domésticos) y vuelve al mismo punto de aquella leira. Eso sí, regresa con otra perspectiva: es una elección consciente, no una necesidad.

Si la vida era difícil entonces para los hombres, llamados a filas en la guerra, primero, y décadas más tarde, carne de cañón en la emigración para sacar adelante a las familias, imagínense la de aquellas mujeres. Sí hubo memorables y riquísimas excepciones cultas, como Emilia Pardo Bazán o Concepción Areal y también la primera corresponsal durante la I guerra mundial y la revolución rusa, la gallega Sofía Casanova. Brillaron entre una inmensa mayoría de féminas pobres, iletradas y encauzadas al matrimonio o al convento. Dos opciones. Y la primera, asociada a la reproducción sin más límites que el ciclo biológico ante la inexistencia de anticonceptivos. Así lo apunta el sociólogo gallego Jorge García Marín, coordinador del Máster en Igualdad, Género y Educación en la Universidade de Santiago.

Tenían una media de seis hijos, desde edades próximas a la mayoría de edad. Otro de los relevantes aspectos que se ha invertido: la edad con la que las gallegas tienen hoy a su primer hijo es de 32 años. Y otro dato que, quizás, les provocaría estupor a nuestras vecinas de aquella época es saber que hasta 1.375 gallegas fueron madres en lo que va de 2023 cuando ya habían cumplido los 40 años e incluso, accedieron a la maternidad 13 mujeres de más de 50 años. Hace un siglo, si habían logrado vivir a esa edad, podrían ser abuelas. También se invirtió la pirámide poblacional gallega, que pasó de dibujar un triángulo con una gran base apoyada en los jóvenes, a dar una vuelta de campana, desde un vértice de nacimientos minúsculo hasta una gran barra de generaciones más mayores... y algunos de más de 90.

“A duras penas los nacidos antes de 1960 se reconocerían físicamente en las generaciones nacidas con posterioridad"

Junto con la extensión de la vida, que caminó de la mano de la nutrición y los avances médicos, llegó otra pequeña gran revolución. La expansión de las tallas fue tal que un gallego o gallega nacido a mediados del siglo XX no se reconocería en las generaciones futuras a treinta años vista. Ni en las de su propio árbol genealógico. La diferencia entre las promociones más jóvenes nacidas el siglo pasado, a comienzos de 1980 y las mayores, nacidas durante las primeras décadas del siglo XX, es sorprendente: son, nada menos, que diez centímetros más altas. Ellas en 1910 rozaban los 1,55 metros de altura media. Tendrían que escalar para llegar a los últimos estantes de un supermercado actual, o a la leche de oferta, y se golpearían la cabeza con los extintores en edificios públicos. A ellos, con 1,66 metros les colgarían las piernas al sentarse en cualquier transporte público de 2023. No lo digo yo, si no los datos de la Estadística Española, analizados por el investigador del CSIC Julio Pérez y los geógrafos y expertos en demografía de la Universidad Autónoma de Barcelona, Jeroen Spijker y Antonio D. Cámara: “a duras penas los nacidos antes de 1960 se reconocerían físicamente en las generaciones nacidas con posterioridad; en concreto en las que a partir de los años 70 superaron el 1,75 metros de media en el caso de los hombres y el 1,63 metros en el de las mujeres”, aseguran en su estudio “Cambios generacionales de la estatura en la España del siglo XX”.

Pero esa diferencia se hacía más notoria si se abría la óptica. “Los varones nacidos a mediados del siglo XX eran entre 6 y 7 centímetros más bajos que sus coetáneos norteamericanos y alemanes”. Algo que, se supone, se evidenció con la emigración y las guerras. Los gallegos se vieron más bajitos que sus vecinos extranjeros. Y fueron las contiendas y la posguerra civil, precisamente, las que restaron altura a nuestros paisanos. “Un estancamiento notorio”, dice otro estudio de las causas firmado por Cussó, que asegura que la talla “sigue de manera fiel la evolución de las disponibilidades alimenticias”. Pesaban los efectos de la guerra, que se detallan procelosamente en ‘radiografías’ previas de la Historia Antropométrica española. Pero una generación después, la diferencia se había reducido a menos de la mitad. Y, en apenas tres décadas, las gallegas de entre 20 y 29 años habían alcanzado un 1,64 metros.

No había televisión, pero sí ‘contos’ en las lareiras –que serían el equivalente de ayer al cartel de algunos locales “no tenemos wifi, hablen entre ustedes”–. Y, hasta hace pocas décadas, los lavaderos comunales hacían una función similar a las redes sociales, pero sin registrar tantas haters. A pesar del avance liberador que supuso la lavadora –uno de los electrodomésticos que más tardó en llegar a las casas gallegas, donde no estuvo generalizado hasta finales de la década de los 70–, la expansión de las tintorerías de autolavado ha vuelto a colectivizar ese espacio. Sentada frente a una de esas secadoras industriales, en pleno centrifugado, recordé las coplas que canturreaban las vecinas de mi abuela mientras extendían el jabón sobre la ropa en aquel lavadero público con parches de cemento. Hoy se llamarían redes de apoyo. Y sus canciones, letras feministas.