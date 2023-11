En 1853 nacía en Vigo el periódico decano de la prensa española. Hoy, 170 años después, sus páginas siguen siendo un Faro para miles de personas y continúa gozando de una excelente salud.

Superar el siglo y medio de vida, ser la cabecera más longeva de España, no puede explicarse por suerte o por azar. Hay un sinnúmero de razones que podrían ilustrar por qué FARO DE VIGO continúa publicándose cada día, por qué sigue sobresaliendo en nuestros kioskos y por qué miles de gallegos lo buscan cada mañana, con sincero interés, en su casa o en la barra de un bar. Como digo, hay muchas explicaciones, pero sólo una las resume todas y es algo tan simple, pero tan difícil, como que durante todos estos años la cabecera nunca ha dejado de hacer periodismo de verdad.

Gracias a este compromiso inequívoco e irrenunciable, FARO DE VIGO se ha ido ganando la confianza de todos los gallegos: de los de antes, de los de ahora y también de los que vendrán. Porque quien abre un periódico, busca honestidad, rigor y compromiso con su tierra. Todo lo que encuentra en las páginas del diario decano.

Lo cierto es que el lector habitual acaba por construir una relación muy personal con su periódico de cabecera. Al fin y al cabo, a lo largo de todos estos años, FARO DE VIGO ha sido, para muchas generaciones de gallegos, su ventana al mundo. A través de ella, hemos conocido crisis y guerras, cambios de gobiernos, avances vitales para la humanidad. Y no sólo los hemos conocido, sino algo mucho más importante: nos los han explicado con integridad y detalle.

FARO DE VIGO ha sido, para muchas generaciones de gallegos, su ventana al mundo Alfonso Rueda - Presidente de la Xunta de Galicia

Pero, además de ser un gran diario, FARO DE VIGO tiene otra característica excepcional: es un periódico local. En un mundo globalizado, hay quien puede tener la tentación de pensar que lo local o regional no es importante, pero es más bien al contrario: es desde aquí desde donde se construye todo.

Cuando se habla de periodismo, siempre se apunta que no es posible una sociedad democrática plena sin un ecosistema mediático fuerte e independiente. Y es cierto, pero no es menos cierto que ese periodismo no puede ser fuerte ni independiente sin sus cabeceras locales.

Las noticias que pasan a nuestro lado importan, porque nos afectan y porque son parte de nuestra propia biografía. Las pequeñas historias, las positivas y las negativas, merecen ser contadas porque también son catalizadoras de cambios. Al final, el periodismo local se convierte en una suerte de altavoz de sus vecinos y en la memoria emocional de sus vidas.

Además, es evidente que un pueblo que está informado, y bien informado, de lo que pasa a su alrededor se transforma en una comunidad más dinámica y comprometida. Y, del mismo modo, FARO DE VIGO, desde su sede en la cuna de la automoción gallega, se transmuta también él mismo en motor de su tierra.

Por todo ello, antes de concluir esta tribuna, quiero dejar patente mi sincero agradecimiento como ciudadano gallego que ha crecido y se ha formado leyendo las páginas de FARO DE VIGO.

Decía Ryszard Kapuscinsky que las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Por eso, hoy doy las gracias a todos esos hombres y mujeres buenos que, durante estos 170 años, han levantado el periódico decano de España; y a todos los que lo siguen haciendo cada día.

Estoy seguro de que a FARO DE VIGO le quedan tantos o más años de vida. Los tendrá mientras los gallegos sigamos asomándonos a sus páginas, como hacemos ahora, con la confianza ciega en los buenos amigos que nunca fallan.