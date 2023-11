Hay dos cosas que a primera hora de la mañana aparecen religiosamente en el porche de la casa de mis padres, en Matamá: “O Faro” y la bolsa del pan. Pasa desde hace tantos años que parece que siempre fue así. Son la señal de que, a pesar de todos los pesares, la vida sigue.

Mi padre no hojeaba “O Faro”, lo leía de pe a pá. En sus años de jubilado decía que el día era demasiado corto para poder leerlo totalmente . Una de las imágenes que tengo de él es sentado en la terraza mirando a las Cíes y leyéndolo. Cuando la vista le falló, comenzó a perder interés por la vida. Cuando se fue de este mundo, mi hermano decidió que mantendría su suscripción, al menos mientras nuestra madre viva. Pero estoy seguro que cuando llegue ese día, que espero lejano, mantendrá la suscripción como una señal de que la vida sigue.

Yo aprendí mis primeras letras en las páginas de “O Faro”. Durante la infancia, cuando la vida se reducía a los lindes de la parroquia, era mi atalaya al mundo. Cuando aún no un aparato de radio en casa “O Faro” era la única atalaya para acercarme a un mundo que yo no conocía.

Mi gratitud hacia “O Faro” tiene también otros motivos más prosaicos. Las páginas de FARO también me sirvieron para abrigarme del frío y la humedad en las madrugadas de los duros días de invierno. Cuando, en los primeros años de la década de los sesenta, aún de madrugada, iba a través de los campos desde Matamá hasta el astillero de Paulino Freyre en Bouzas en el que comencé a trabajar a los catorce años, mi madre me metía entre la camisa y el jersey unas páginas de “O Faro” para protegerme del frío y la humedad; también en los zapatos, cuando la noche y el calor de la lumbre de la lareira no había logrado que se secaran de la lluvia del día anterior. Por el camino, acostumbraba a encontrar a D. Camilo, el querido y recordado párroco de Comesaña. “Neniño, hoxe fai moito frío”, me decía embutido en su sotana. Y a continuación me daba una estampita de alguna santa o santo diciéndome que me ayudaría en la vida. Llegué a tener una buena colección de estampitas de los santos de D. Camilo. Algo deben tener en común para mi “O Faro” y las estampas de santos de don Camilo para que ahora las asocie.

Mi vínculo a “O Faro” es también mi vínculo a Vigo. Ambos están indisolublemente asociados, tanto que ya no sé quién fue primero, si el huevo o la gallina. “O Faro” ha sido testigo, a la vez que protagonista, de la prodigiosa transformación que ha experimentado la ciudad en los últimos 175 años. Es difícil encontrar un ejemplo de progreso industrial, social y urbano como la de Vigo: de las canteras de piedra, a las fábricas de conservas, a los astilleros y a la factoría Citroën. Algo desordenada, es verdad, tipo “Far West”. Pero el espectáculo del crecimiento es así. Las ciudades que progresan son incómodas. El avance de Vigo no es el de una ciudad nacida de la burocracia estatal, sino el de una ciudad surgida de abajo arriba, del trabajo de sus gentes, también de los que se fueron a la emigración y volvieron con sus ahorros, ideas y energía. Por eso Vigo es democrática, popular y poco funcionarial.

Una ciudad dinámica siempre tiene un diario que le sirve de espejo y voz. “O Faro” ha sido testigo, a la vez que protagonista, de la prodigiosa transformación de la ciudad en estos 170 años. Ahora que el alcalde Abel Caballero sólo admite comparar a Vigo con Nueva York, hay algo entre las dos ciudades que alimenta esta comparación. El diario de referencia de la “Gran Manzana” es el The New York Times. Se fundó en 1851, con el auge de la ciudad. En esos mismos años, en 1853, se fundó FARO DE VIGO, coincidiendo también con el auge de la ciudad. Ciento setenta años después, ambos diarios siguen siendo testigos de la vida de sus ciudades. Son ejemplos de simbiosis entre ciudad metropolitana y diario.

Después de tantos, “O Faro” me sigue sirviendo de atalaya. La edición on line me permite estar en la distancia en contacto con las noticias y afanes de la ciudad y de sus gentes. Cuando vuelvo a casa de mi madre, una de las primeras cosas sigue siendo abrir las páginas de “O Faro”, comenzando por las deportivas por leer las noticias sobre el Celta, mi otro vínculo a la ciudad. Es un ejemplo de prensa local de calidad, alejada del ruido partidista de buena parte de la prensa de la capital. Me gusta su información, la calidad literaria de sus periodistas y su línea editorial pragmática. Su pertenencia al grupo Prensa Ibérica le ha dado calidad e independencia. Feliz 170 aniversario y larga vida a “O Faro”.