Las noches que vivimos en BE GO

Moderneces de papel

Fueron años en que surgieron en Galicia una miríada de publicaciones alternativas, algunas de calado pero todas de muy reducidas tiradas. Pharo the Be Go fue, entre las de su género, la que tuvo más presencia mediática porque lo respaldaba la inmensa capacidad de edición del periódico, pero en esos años había todo un rico plantel de “moderneces de papel” en Galicia. Y es que en ese espacio controvertido de la llamada “vanguardia”, si en Madrid surgieron publicaciones míticas como La Luna, Madriz me mata… en Vigo tuvimos como revista de lujo al Tintimán (1984-86) de Javier Moreda y el Can sen Dono de humor y cómic de Pepe Carreiro (1983-1991), sin que faltaran fanzines mucho más modestos y precarios como Escupe, Vigorizador, Tres Estrellas, Katarsis, Costa Oeste u O Silencio, de vida tan efímera que alguno solo sobrevivió un número. Pero es que en Galicia nacieron en A Coruña La Naval y Luzes de Galicia, en Santiago Valiundiez y Favorita… No introduzco en estas apuestas (posmodernas o como quieran llamarlas) a la revista también con sede en Vigo y de la que llevé el área de comunicación como Galicia Moda, porque funcionaba dentro de las nuevas tendencias del mercado, a un alto nivel en formato y contenidos como publicación para toda España y con grandes implicaciones económicas. Pero estaba ahí.

Con mucha sorna

Volviendo a Pharo the Be Go, fue Antón Patiño quien diseñó la cabecera y el primer número, así como otros artistas o arquitectos-diseñadores lo hicieron con cada uno de los siguientes. Un lenguaje cargado de sorna, un nuevo y más libre estilo metacultural para hablar de un tema genérico sobre el que giraba cada número y recensiones de eventos culturales o entrevistas a personajes destacados de aquel tiempo sobre moda, música, arquitectura, literatura… ¿Colaboradores? Desde los que estábamos a su lado y en su onda en el mismo periódico (pocos) a nombres como Manuel Rivas, Antón Reixa, Alberto Avendaño, Javier Sádaba, Méndez Ferrín, Alfonso Armada, Alberto González-Alegre…

Aunque su último numero salió en junio del 86, recuerdo, y lo constata Emilio Alonso en su libro, que con motivo del encuentro Madrid se escribe con V de Vigo, Comesaña y Novo hicieron una edición especial para entregar a los participantes. Fue bonito mientras duró y Pharo the Be Go quedará en los anales de nuestro periódico decano como una apuesta y espacio alternativo, refrescante y renovador en sintonía con un tiempo… que ya pasó.