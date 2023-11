Galicia está íntimamente relacionada con el mar. Disfrutamos, nos lo comemos. El mar marca nuestras vidas. En la Galicia costera nacemos, vivimos y morimos al ritmo que marcan las mareas. Eso explica el conocimiento, experimental, que todos los gallegos tienen del mar.

El cultivo de mejillón de Galicia es la mayor producción en Acuicultura de España y el más importante en Europa, alcanzando regularmente las 250.000 toneladas anuales. España es el segundo productor mundial de esta especie después de China (450.000 toneladas anuales).

Su aprovechamiento se remonta a los antiguos asentamientos humanos de Galicia en el siglo IV a. de C. En las cercanías de las villas encuentran grandes depósitos de conchas de almejas, ostras y mejillones, denominadas “concheiros”.

En España se empezó a cultivar mejillón en Tarragona y Barcelona en 1901 y 1909 respectivamente. Se usaban postes de madera, como en Francia. En Galicia, después de los primeros intentos se cambió este sistema a favor de las bateas. Hubo un primer intento en Bouzas (1936) con autorización oficial para cultivar mejillón en la Ría de Vigo, pero parece que no se puso en marcha. En 1945 se fondeó la primera en la Ría de Arosa. El Marqués de Aranda, Alfonso Ozores, asesorado por el Catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela, Luis Iglesias, fueron los que iniciaron el cultivo de mejillón en bateas, el milagro del mar gallego.

La unión entre emprendedores y su capital, con ciencia y con ilusión, dio lugar a una industria impresionante. Aunque muchos gallegos no lo conozcan, el proceso de producción de mejillón en Galicia ha servido y sirve de ejemplo para su desarrollo en otros lugares del mundo.

Este desarrollo no habría sido posible sin las rías y sus condiciones ambientales. La calidad del agua es esencial. En España, la depuración de las aguas residuales no se tomó en serio hasta los setenta del siglo XX. La ley de Aguas de 1985 incluye estipulaciones sobre los vertidos pero no los prohíbe.

Recuerdo que en unos carnavales de Vigo, a finales del siglo XX, me llamó la atención una persona que, disfrazada de pescador/mariscador, ofrecía productos frescos “da ría” en una patela. El contenido era interesante y escalofriante: preservativos usados, latas de refresco, y todo tipo de deshechos, producto de la civilizada actividad humana. Parece que aquel chiste se está convirtiendo en realidad.

Nadie juega al fútbol o siembra patatas en un estercolero. Tampoco podemos hacer nosotros esto con la ría. La ría es una zona de producción (marisqueo, pesca litoral, instalaciones de acuicultura) y si no la cuidamos, su rendimiento irá cayendo hasta que llegará un momento en que desaparecerá. La sociedad litoral está posponiendo la decisión sobre el uso que queremos darle a la ría. Son decisiones basadas en datos socioeconómicos (de los que ya se dispone) y en datos técnicos sobre la contaminación, que también se conocen.

Una de las mayores agresiones a la ría la constituyen los rellenos que han eliminado zonas productivas (bancos de marisqueo, zonas de pesca litoral) en favor de zonas industriales. Sin embargo, a nadie se le escapa que estos rellenos sirven para nuevas empresas que han generado empleos que tal vez sean más numerosos y más interesantes que los relacionados con las actividades pesqueras y marisqueras tradicionales. ¿Por qué al lado del mar y no en los montes?

Vigo y todas las poblaciones litorales de nuestro entorno han crecido a base de ría pero parecen que viven de espaldas a ella. Nuestra ingratitud es enorme, hemos cambiado de siglo y tenemos un pequeño museo del mar con un acuario testimonial (lo que no se ve no se conoce). Nos planteamos (sin conseguirlo) abrir Vigo al mar en el siglo XXI.

Estamos contaminando la ría y necesitamos tomar medidas colectivas para cuidarla y que nuestra descendencia la disfrute y la cuide mejor que nosotros. ¿Tienen la culpa los políticos? Los políticos no son marcianos o producto de una selección genética especial. La actitud de los políticos es un reflejo de la sociedad. Vigo y las demás poblaciones litorales tienen que cambiar su visión y su actitud ante la ría. El Observatorio Medioambiental de la Ría de Vigo desapareció y tal vez alguien debería resucitarlo por el bien futuro.

La apuesta por la biotecnología marina es uno de los grandes desafíos pendientes de la investigación en Galicia. La Unión Europea estima que la economía azul representa 5,4 millones de puestos de trabajo y un valor añadido bruto de casi 500.000 millones de euros al año. Galicia reúne todo lo necesario para destacar en esta actividad científica e industrial.

La última pandemia nos enseñó que las depuradoras de aguas residuales son muy eficaces en la eliminación de patógenos y para su detección. Las aguas residuales son una herramienta valiosa en la vigilancia del Covid, porque concentran todo lo que sucede en una población humana y en el mundo animal y vegetal. Nuestra experiencia en el monitoreo de aguas residuales de toda Galicia permitió avanzar la presencia de las mutaciones del virus antes de que se detectase en pacientes y predecir la evolución que tendrían las sucesivas olas de la pandemia a nivel municipal y de barrio. La Unión Europea debería obligar a todos los países a contar con un sistema de estas características para detectar patógenos emergentes en las aguas residuales y anticiparse a lo que finalmente acaba llegando a los hospitales.

La empresa española PharmaMar produce varios medicamentos derivados de especies marinas. El más conocido es Yondelis® (trabectedina) obtenido de la ascidiaG Ecteinascidia turbinata, con efecto sobre algunos tipo de cáncer. La ziconotida, una forma sintética del veneno de un caracol de mar, con efecto analgésico 1.000 veces superior al de la morfina, alivia el dolor de moderado a completo en el 53% de los pacientes.

En los mejillones de nuestras rías, se ha descubierto una nueva clase de péptidos antimicrobianos, con actividades antivirales y antibacterianas, llamada myticina C. Las proteínas adhesivas presentes en el pegamento natural que los mejillones secretan para adherirse a los cascos de los barcos, las rocas y entre sí se emplean en cirugía acortando tiempos de recuperación y cicatrices menos visibles.

A nadie se le escapa que la investigación marina debería poseer en Galicia un gran valor estratégico. Galicia se encuentra a la cabeza del Estado español en la actividad científica marina. El número de científicos y técnicos involucrados supera ampliamente los 1000. Estos investigadores se encuentran repartidos en las tres Universidades gallegas (Santiago de Compostela, Vigo y A Coruña), Instituto Español de Oceanografìa (A Coruña y Vigo), Instituto de Investigaciones Marinas CSIC (Vigo) y los Centros dependientes de la Consellería de Pesca de la Xunta de Galicia (Vilaxian, Vilanova, Ribadeo, Ribeira). En Vigo está el Laboratorio de Referencia de la Unión Europea de Toxinas Marinas.

El Centro de Control de Calidad del Agua y del Medio Marino (Xunta de Galicia) realiza un control modelo, a nivel mundial, de toxinas en moluscos cultivados en las rías gallegas. Existe además un Centro Mundial de Referencia sobre algas tóxicas en el IEO de Vigo. En el Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo (C.S.I.C.) está el Laboratorio de Referencia de Enfermedades de Moluscos Bivalvos.

Tal vez podría ser interesante la creación del Centro Atlántico de la Investigación Marina que, sin constituir un ente físico, fuese un organismo coordinador que, teniendo en cuenta a las personas, empresas y medios, y de una forma interdisciplinar, potenciase y dirigiese una investigación programada, novedosa y de impacto. Coordinando, racionalizando y estructurando los trabajos, se podría alcanzar un desarrollo armónico del área marina en Galicia. Necesitamos saber quiénes somos, que hacemos y que esto quede por escrito para ser revisado y completado cada cinco o diez años.

Hay poca relación entre la investigación y la empresa. La relativamente elevada potencia de la investigación marina gallega no se ha transmitido al mundo empresarial de Galicia. Esto no es más que un reflejo de lo que sucede en España. Tal vez las empresas trabajen con una premura de tiempo que les hace pensar que la investigación es una pérdida de tiempo. La gran mayoría de las veces el esfuerzo investigador se aprovecha tiempo después.

Es muy difícil que los investigadores carguen con ese peso como seres polivalentes que, por falta de especialización, serán incapaces de realizar esa tarea con toda la eficacia necesaria.

Se han realizado grandes esfuerzos por parte de la Xunta de Galicia, de las Universidades y de los OPIS, pero si queremos vencer una tendencia muy arraigada en nuestro país habrá que no cejar y continuar en el empeño.

Si se quiere unir empresa e investigación hace falta una piedra de Rosetta viva que integre los tres lenguajes (empresa, administración y ciencia) y permita que las tres patas se unan.