Poucos xornais hai que poidan contar máis de 170 anos de idade. The Times en Londres, o New York Times en Nova York, Le Figaro de París, e non moitos máis. Iso converte FARO DE VIGO nun dos senlleiros órganos da prensa mundial, o que salienta aínda máis se se lembra que Vigo, na altura de 1853, estaba moi lonxe de se equiparar ás grandes urbes europeas e americanas en poboación. Sempre fidel ao seu propósito orixinario, darlle expresión ás reivindicacións comarcais do Sur de Galicia, ese carimbo inicial deu paso a unha conversión progresiva nun xornal que aspiraba a representar os intereses da Galicia toda.

Ao longo das épocas sufriu mudanzas de orientación, a personalidade dos seus directores conferiulle diversos acentos, e a expansión urbana de Vigo converteu o FARO en parte en plataforma de defensa dos intereses das forzas vivas dunha cidade portuaria, industrial e dinámica. Porén, xamais deixou de ser voceiro das inquedanzas de amplos sectores sociais da Galicia meridional, en clave territorial. Como xornal xeneralista, fixo e fai equilibrios e acolle opinións adoito disonantes. Como facedor de opinión, desempeña un papel proactivo na orientación da opinión pública. Abofé que non todos os públicos gostaron nin gostan das súas opinións, malia proviren de colaboradores de grande prestixio intelectual, dende escritores a profesores universitarios, políticos, sindicalistas, xornalistas e cronistas. Nomes coma os da familia Lema, Cunqueiro ou Xosé Armesto ficaron indisolubelmente unidos á historia de FARO DE VIGO. Sen deliberación pública non hai condicións axeitadas para unha democracia de calidade Xosé M. Núñez Seixas - Catedrático de Historia Contemporánea, USC Sen prensa libre non hai ágora, esfera pública, nin deliberación pública. Sen deliberación pública non hai condicións axeitadas para unha democracia de calidade. Cabeceiras coma FARO e a súa lonxeva existencia son boa mostra, alén de luces e sombras, da robusteza dunha forte e peculiar identidade local, a viguesa —unha cidade con área de influencia que chega á Galicia toda e ao norte de Portugal, mais sen capitalidade provincial—, que pola súa vez se incardinou noutra máis ampla, a galega. Apréciase así ao ler as páxinas do xornal durante a II República ou dende a Transición democrática. Leal ao seu expresivo nome, o FARO é unha luz precisa no horizonte vigués e galego, malia as incertezas dos tempos e as súas mudanzas.