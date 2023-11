Bill Gates anunció para 2000 la muerte de la prensa escrita, y luego le concedió una moratoria que precisamente llega hasta este 2023. En menos de tres meses veremos si esta vez acierta, en el año en que FARO DE VIGO cumple los primeros ciento setenta años de su vida.

Como inveterado lector de la prensa, soy de los que discrepa acerca de tan funestos augurios. Me preocupan más otras amenazas que comprometen al conjunto de la sociedad y de su gobernanza, abocada según algunos politólogos hacia una verdadera posdemocracia.

En 2017 la consultora Gartner Inc. anunciaba que en cuatro años las noticias falsas superarían a las verdaderas en la Galaxia de la comunicación. Comunicación no jerarquizada en la que reinan las redes sociales, capaces de dotar además de extrema viralidad a sus contenidos, en perjuicio de los medios tradicionales confiados a la profesionalidad y la deontología de sus servidores. Una investigación del M I T sobre un corpus de 126.000 “relatos” de Twiter que fueron compartidos por tres millones de internautas durante el periodo 2006-2017 demostró que en un 70% las posverdades eran preferidas por personas reales -y no por bots- para su retuiteo.

Esta proliferante manipulación informativa puede considerarse una de las grandes amenazas del mundo actual, activa no solo en la política sino también en la economía, la empresa, la publicidad, las artes incluso. Y la gravedad de tal amenaza puede verse incrementada con el concurso de la Inteligencia artificial generativa, cuyos avances resultan a la vez prodigiosos y carentes de límites de todo tipo, sobre todo éticos.

La inteligencia natural de los hombres y mujeres que a lo largo de tres siglos han hecho día a día FARO DE VIGO encarnan, por el contrario, el compromiso de la veredicción, neologismo que significa contar a los lectores lo que le pasa a la gente buscando decir la verdad. La cual, según Aristóteles no consiste en otra cosa que en afirmar que lo que es, es, y que lo que no es, no es. La mentira -o posverdad, como ustedes quieran- sería, por el contrario, afirmar que lo que no es, es, y que lo que es, no es.