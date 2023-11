La década de los cincuenta del siglo XIX es un período floreciente en la historia de España y Europa. Se expanden las líneas ferroviarias; las redes urbanas comienzan a estructurarse; se fundan industrias; las ciencias se abren paso en las aulas; la alfabetización se convierte en un objetivo que aglutina un amplio consenso. La modernización, su necesidad, está cada día más presente en la conversación cotidiana. Personas y familias quieren saber qué está pasando, hacia dónde van las cosas.

Se imprimen cartillas, libros divulgativos, revistas que hablan de la moda y lo nuevo, guías de viaje, almanaques en los que pueden leerse efemérides, mínimas biografías, reseñas y noticias de los más recientes inventos. En la atmósfera pública hay una avidez, preguntas que deben ser respondidas. En las ciudades, cada vez de forma más intensa, hay un anhelo de cosmopolitismo, el deseo de sentirse parte de la amplitud del mundo. Este es el apetito, la demanda en crecimiento, que signa la aparición de Faro de Vigo.

Durante las décadas intermedias del siglo XIX, en Europa y América, se produce un auge: aparecen diarios y revistas. FARO DE VIGO, que comienza a circular en 1853, forma parte de esa corriente. Sin embargo, la inmensa mayoría de esas publicaciones desaparece. No sobreviven a los avatares de la política y la economía. Se trata de un fenómeno común a todos los países donde existe prensa libre.

Curiosamente, la pregunta por la singular longevidad de algunos diarios, que se siguen imprimiendo en papel, casi nunca se formula. Se habla de los que desaparecen y no de los que persisten. El que era el diario más antiguo del mundo, el sueco Post Och Inrikes Tidningar, fundado en 1645, dejó de imprimirse el 31 de diciembre de 2006, y pasó a formato digital. En abril de este mismo año, el diario estatal austríaco, Wiener Zeitung, fundado en 1703, también salió de las rotativas. Estos dos ejemplos, y muchos otros que podrían agregarse, nos devuelven al excepcional caso de FARO DE VIGO, pertinaz decano entre los diarios impresos de España, que ha logrado mantener su firme andadura por 170 años.

Para que una empresa de servicios informativos pueda sostener sus operaciones por tanto tiempo, tienen que concurrir muchos factores. Destacaré aquí solo dos, ambos esenciales: de una parte, ha de contar con una dirección que, generación tras generación, avance por buen rumbo, sorteando la especificidad de cada etapa; y, de otra, esencial, ha de mantener una constante conexión editorial con las necesidades informativas de los ciudadanos.

No solo ha sido sistemático en el registro de los hechos: por encima de todo, FARO DE VIGO ha sido, a la vez, testigo y agente del proceso modernizador de España, que se ha producido en todos los planos de la vida en común. Ha cambiado la sociedad gallega, ha cambiado la sociedad española y, en ese pulso incesante, ha cambiado el diario, la empresa que lo edita y los modos de hacer periodismo, para así mantener su vigencia y potencial de futuro.

Como empresario y profesional de una empresa de servicios financieros, no se me escapa que -aunque parezca paradójico-, la longevidad de las organizaciones de servicios, depende de su capacidad para innovar y aceptar la inevitabilidad de los cambios que ocurren en el público, en los consumidores, en los mercados. Toda organización de servicios, y esta premisa vale para las empresas que ofrecen información y opinión a la sociedad, está obligada a transformarse, de modo constante, si quiere pervivir en el tiempo.

Esto no es muy distinto, en lo esencial, a lo ocurrido con ABANCA. Nació en 2014, a partir del Banco Etcheverría, entidad que comenzó como una pequeña casa de servicios financieros en 1717, y fue creciendo, hasta convertirse en un banco, sin perder nunca de vista en ese recorrido de más de tres siglos, el constante reinventarse de las familias y las empresas, y el papel cada vez más decisivo que las operaciones financieras cumplen en el fluido económico y social.

FARO DE VIGO alcanza este significativo aniversario, con el deber de afrontar un presente y un futuro inmediato, cargado de complejidad. No hay organización de servicios que no esté llamada a tomar decisiones estratégicas en estos tiempos convulsos. La Revolución digital, la crisis climática o el impacto que las guerras causan en las vidas y en la economía, nos interrogan de forma ilimitada. Nadie escapa a ellas. Pero reconforta saber que hay marcas como la de este diario, sólidas y que tienen consigo el saber de 170 años de aprendizajes y experiencias, que continuarán siendo una referencia, un sólido pilar, un faro para la Galicia y la España que no cesan de luchar por su progreso.