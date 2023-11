Los diez coches que forjaron (y sostienen) el motor económico de Galicia

Jose Carneiro Firmas Firmas

Desde su apertura en 1958, Balaídos ha lanzado con éxito 38 modelos de seis marcas, perpetuándose décadas como la primera factoría del grupo por volumen de producción

Citroën AZU/Citroën 2CV (1958/1984)

Todo caso de éxito empieza con un sueño… y una oportunidad. La historia de la industria del automóvil en Galicia arranca allá por el año 1956, cuando el fabricante francés Citroën decide expandir su actividad fabril a la España de la posguerra. No era Vigo la ciudad elegida para acoger la primera fábrica de la enseña de los galones al sur de los Pirineos (ni siquiera aparecía en la ecuación), sino Pamplona. Fue la intermediación del industrial vigués Félix Santamaría, con sus gestiones con el entonces ministro franquista González Bueno y el Barón de Roure (director general de Citroën), la que consiguió que la compañía gala cambiase de opinión y apostase finalmente por la urbe olívica. Fue Santamaría, hay que reconocerlo, quién tuvo el sueño, vio la oportunidad y la aprovechó.

Vigo puso, eso sí, su posición geoestratégica, la versatilidad de su puerto y la capacitación de su mano de obra (forjada en su mayoría en el naval y la conserva). Crucial fue también que contase con una de las tres zonas francas autorizadas en España, junto con Barcelona y Cádiz, lo que facilitaba y abarataba el comercio internacional (Citroën quería establecer en Vigo una base de exportación de vehículos hacia el norte de África), y con dos escuelas de prestigio y consolidada experiencia: la de Artes y Oficios y la de Ingeniería Industrial.

En estos pasos iniciales de la Citroën gallega, un derivado del emblemático 2CV, la furgoneta AZU (1958), y el propio 2CV a continuación (1959), fueron los dos primeros modelos en salir de las líneas montaje del germen de la actual factoría de Stellantis, al principio y de forma provisional en unos almacenes en lo que hoy es Montero Ríos, y solo un año después ya en su ubicación actual, el polígono de Zona Franca en Balaídos. La Citroën AZU estuvo en línea hasta 1970, y el nostálgico 2CV, hasta 1984 (superó las 280.000 unidades).

Citroën Dyane 6 (1967/1978)

La segunda mitad de los 60 y primera de los 70 no fue una buena época para la automoción viguesa. Menor demanda y mayor competencia mantuvieron congelada la producción de Balaídos, a pesar de incorporar nuevos modelos como el Dyane 6 o el Mehari, ambos todavía en las retinas de muchos vigueses.

No obstante, en esos años la planta alcanzó prácticamente su dimensión actual y poco a poco el sector fue consolidando las bases de lo que hoy es una potente industria de componentes, arrastrando a un buen número de talleres que trabajaban en origen para otros sectores como la pesca o la construcción y reparación naval, y que fueron el origen de multinacionales de capital gallego.

Citroën GS (1971/1986)

La crisis del petróleo en 1973 supuso un shock a escala mundial, con especial incidencia en el automóvil. En España, a las turbulencias (paro e inflación disparados) se sumaron los conflictos sociales derivados del cambio de régimen. Paradójicamente, en este contexto inestable la planta alcanza las mejores cifras de su historia. También en 1973 arrancaba la línea regular entre Bouzas y Nantes-Saint Nazaire, convertida medio siglo después en la primera de las autopistas del mar de Vigo. La introducción del Citroën GS en las líneas de fabricación contribuye igualmente a un salto cualitativo dentro y fuera de Balaídos. Este modelo supuso un antes y un después porque popularizó los avances tecnológicos antes reservados a las gamas más altas creando un automóvil accesible a las clases medias.

En 1975, Balaídos alcanza la cifra de 110.000 unidades producidas y se eleva la plantilla a más de 6.000 trabajadores. Ese año también supone un gran cambio a nivel de empresa, al adquirir Peugeot el 90% del capital de Citroën, renombrando la multinacional como Grupo PSA.

Peugeot 504 (1977/1980)

El desembarco de Peugeot, lejos de perjudicar al incipiente polo de automoción vigués, le benefició. El primer modelo de la marca del león ensamblado en Vigo fue el Peugeot 504. No fue un turismo que hiciese historia en Balaídos (apenas se fabricaron 53.323 unidades), pero sí fue la punta de lanza para la enseña francesa, precursor además de otras siluetas con más relevancia como el 505, el Partner (en sus tres generaciones) o el actual Peugeot 2008.

Citroën Visa/Citroën C15 (1981/2005)

La década de los ochenta fue determinante para todo el sector, que experimentó un cambio sustancial con la robotización de las líneas de montaje. La introducción de los primeros autómatas y la adjudicación a Balaídos de la emblemática furgoneta Citroën C15, gracias a la cual la planta se convirtió en centro piloto (por primera vez en su historia con plena competencia en el lanzamiento de un vehículo y participación en su desarrollo), tiraron de la industria gallega, que a finales de los ochenta crecía casi de forma exponencial. Los más veteranos del sector no dudan al asegurar que la C15, un derivado del Citroën Visa (como la AZU del 2CV) que permaneció en línea durante 21 años y se retiró no porque no la demandase el mercado sino porque ya no podía cumplir los estándares de emisiones y seguridad exigidos por la Unión Europea (UE), “salvó” a la factoría gallega en una época en la que el grupo tenía serias dudas sobre su futuro.

Citroën AX (1986/1997)

El crecimiento de la automoción continuó a finales de los ochenta y sobre todo en los años 90, en los que de nuevo cambió la forma de trabajar del sector. Tanto el centro vigués como su panel de proveedores adoptaron nuevos modelos de aprovisionamiento, como el just-in time, toda una revolución entonces al eliminar casi por completo los stocks. En esta época, destacaron por volumen de producción en Citroën AX, del que casi se llegó a fabricar un millón de unidades, pero también el ZX (de 5 y tres puertas) y el Xsara.