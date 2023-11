Plantear cuáles son los desafíos para las mujeres en los próximos 170 años requiere no olvidar los retos y desafíos logrados en el pasado, cuestión obligada en estos momentos en los cuales se habla de un supuesto nuevo feminismo que parece haber logrado, por fin, la tan ansiada igualdad de las mujeres, aun cuando tal cuestión no está nada clara observando los vaivenes de una sociedad en la cual las dinámicas públicas y políticas de poder visibles no se encuentran fuera de la criticada lógica androcéntrico-patriarcal.

También se pone en duda el vínculo sexo-género haciendo ver que el género es meramente un constructo moldeable, modificable y, en efecto, arbitrario según la propria voluntad de las personas. Y esto en un mundo en el cual las mujeres, que constituyen siempre algo más del 50% en todas las sociedades, son una y otra vez víctimas de todo tipo de ultrajes, violencias, asesinatos, violaciones o mutilaciones físicas, sociales, políticas y económicas. Revertir esto y todas las discriminaciones en función de la pertenencia al sexo-género femenino será el desafío más urgente más allá incluso de los próximos 170 años, teniendo en cuenta que el camino de las vindicaciones por la igualdad de las mujeres se inició hace más de 2000 años en el contexto sociocultural occidental greco judeocristiano. Recordamos las feministas desde la era clásica y las que más tarde a lo largo de los siglos se han enfrentado a las instancias de poder de su tiempo; Hipatia, Hildegard von Bingen, Christine de Pizán, Olympe de Gouges, Mary Wollstonecraft y tantísimas otras, mujeres sabias, científicas y de toda condición, -algunas grandes voces del movimiento político por los derechos de las mujeres a partir de finales del siglo XVII- que nos han dejade este legado de la igualdad gracias a sus inmensos sacrificios. Seguir tal senda precisa, que, para lograr una equidad e igualdad de facto de las mujeres en el mundo, éstas puedan llegar a ejercer poder y liderazgo social real en todas las esferas, sin tutelas y cuotas que solo limitan las posibilidades de ellas, blindando el poder para los hombres, que, por otra parte, se defienden como la gran panacea de los logros políticos recientes. Evitan, en definitiva, que ellas puedan dirigir este mundo, también de formas diferentes a las conocidas hasta ahora, formas que se derivan de vivencias histórico-colectivas femeninas en épocas pasadas.