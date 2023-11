Recuerdo adentrarme por el interminable pasillo de la casa de mis abuelos en el ya olvidado barrio de A Areosa, ahora ocupado por la Plaza Elíptica y por nuevas construcciones. Me gustaba visitarlos y bajar la cuesta hacia su casa desde la calle Couto, donde cuando yo era niña todavía podías encontrar pequeñas huertas a un lado y otro del camino, pavimentado con grandes losas pétreas, como si fuese una calzada romana. Su casa se distinguía a lo lejos, con buhardillas visibles a distintas alturas, como si la vivienda hubiese sido diseñada por un niño que se adentra en un cuento. Los aleros de los tejados se decoraban con figuras geométricas de color oscuro, que cuando les daba el sol brillaban como si estuviesen a punto de revelar un secreto. A mí me recordaban los bordes de algunos tapetes de ganchillo que reposaban sobre las mesas camilla, que hoy ya apenas existen.

El pasillo de la casa crujía a cada paso, y la madera contaba sus propias historias. Caminabas bajo un largo arco de medio punto hasta llegar a una salita con muchos ventanales. Es curioso, no recuerdo si se veía o no el mar desde allí arriba. Solo guardo en la memoria a mi abuelo Manuel en su sillón, frente al pasillo: desde su posición podía escuchar y ver con antelación a quienquiera que se acercase a su refugio. Allí cenaba los huevos fritos que le preparaba mi abuela Julia, y allí lo encontré muchas veces leyendo el FARO. Que si los resultados de la quiniela, que si la sección de noticias o la de sucesos. Me saludaba con una sonrisa. “Ya está aquí la trapalleira”, bromeaba, y tras charlar un rato regresaba a su periódico.

Supongo que FARO DE VIGO ha estado presente en mi vida, de forma consciente, desde entonces. También cuando era estudiante y buscaba empleo en sus interminables páginas de anuncios por palabras, que hoy ya apenas suponen un diminuto destello en su espacio; en esos mismos anuncios llegué a bucear intentado encontrar una casa para iniciar otra vida, antes de que internet impusiese su oferta inmobiliaria denostando la palabra escrita en papel. También pasaron por el periódico las esquelas de personas a las que quise, y yo misma, al convertirme en escritora, comencé a ocupar alguna página de vez en cuando. Supongo que el FARO, para los vigueses, no es un simple periódico, sino un espejo de la ciudad. En él llegaron a colaborar Torrente Ballester, Cunqueiro y hasta Emilia Pardo Bazán; el hecho de que yo misma me haya convertido en colaboradora me parece una de esas sorprendentes volteretas del destino que la niña que subía y bajaba cuestas en A Areosa jamás podría imaginar. Y supongo, también, que —a pesar del avance virtual de nuestros tiempos— el FARO ya es consustancial a este pequeño rincón atlántico; al igual que lo es coger un Vitrasa y no un autobús, pedirse unos manises y no unos cacahuetes o calzar unas fanequeras y no unas “cangrejeras” acuáticas. Todos sabemos que FARO DE VIGO, al igual que la ría ha hecho durante siglos, guarda en su hemeroteca todo aquello que ha construido a la ciudad, como si fuese una enorme enciclopedia que ha engullido en palabras de papel todo aquello fuimos y en lo que nos hemos convertido. Con solo viajar por sus páginas a lo largo de los años, podemos rastrear las huellas de lo que ambicionaban nuestros abuelos y bisabuelos, la política que movía el mundo y las crónicas sociales que antes eran escándalo y que ahora ya no son más que pelusas de polvo a las que nadie daría importancia.

El tiempo es reloj de agua y, entre las olas de nuestra ría, protegidas por el bastión de las Cíes, navegan las historias que forman la patria común de los vigueses. El FARO, en una crónica infinita, acude a todas las citas: los partidos del Celta, las fiestas anuales de la Reconquista en el Casco Vello; aún recuerdo cuando aquellos aviones militares sobrevolaron la ciudad varios años seguidos, ensordeciéndola con el rasguño de sus motores en el aire, y también cuando la regata Cutty Shark recaló en Vigo en 1998. Yo misma fui una de aquellos voluntarios que, vistiendo pantalón corto azul marino y polo rojo, prestaron asistencia a todas aquellas naves históricas e imponentes que al surcar nuestras costas nos hacían soñar con tiempos antiguos. También allí estaban los reporteros de FARO: los recuerdo bien, buscando la noticia.

Ahora, cada vez que abro nuestro periódico, pienso en qué historias y reflejos del agua podrá desvelar. Mi abuelo, si desde su refugio en A Areosa abriese hoy alguna de sus páginas, no podría parar de leer y de perderse en ellas, lleno de asombro.