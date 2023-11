A cidade – a polis grega – é a patria que está máis preto do corazón das persoas. Somos galegos, somos españois, somos europeos e cidadáns do mundo. Pero onde nos sentimos máis na casa é na nosa cidade. Somos, por enriba de todo, da nosa “patria chica”.

Vigo é unha cidade que medrou moi rápido, desde ser unha pequena vila sen recoñecemento, sen infraestruturas, sen peso político, ata chegar a ser referente en moitas cousas: na economía, no emprendemento, na tecnoloxía. Custounos atopar a esencia da cidade. De sempre, cidade loitadora, cidade feita a si mesma. Emprendedora, traballadora, esforzada. Sempre tivemos un xeito de ser. Pero..., custounos atopar a conciencia cidadá e o orgullo de ser vigueses. Malia a espectacular contorna – a ría omnipresente e nutricia, as illas Cíes, o océano – custábanos dicir forte “somos Vigo e estamos orgullosos da nosa cidade”.

Faro sempre fixo bandeira da aspiración de que Vigo fose unha mellor e más grande cidade Manuel Joaquín Reigosa - Rector da Universidade de Vigo

FARO DE VIGO sempre estivo aí. Cando chegou o momento de soñar un Vigo grande, unha área metropolitana potente; cando quixemos ser unha cidade universitaria; cando quixemos medrar. Así que é difícil pensar no actual orgullo de ser parte de Vigo e non pensar no FARO. Dende hai 170 anos –podemos estar e estamos orgullosos de ter o decano da prensa española–, falarmos de FARO é falar de Vigo porque, nas distintas etapas, o Faro sempre fixo bandeira da aspiración de que Vigo fose unha mellor e máis grande cidade. “Viguista” dende unha perspectiva non localista (Vigo sempre foi aberta e cosmopolita), senón como consciencia da nosa comunidade, das nosas fortalezas, das nosas necesidades e reclamando melloras xustas para a cidade.

Así que grazas, FARO DE VIGO, polo compromiso coa cidade, coa área metropolitana, co sur de Galicia e con toda Galicia. Grazas pola contribución a facer unha sociedade mellor e, sobre todo, por contribuír a que nos sintamos orgullosos de Vigo, do sur de Galicia e de Galicia enteira.