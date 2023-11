Ni siquiera los grandes conocedores de la hemeroteca de FARO DE VIGO, como lo era el hoy especialmente recordado Ceferino De Blas, se atreverían a señalar cuál fue la primera foto publicada por el decano. De Blas, con su característica y libre pluralidad de opiniones, diría que, en este caso, como en tantos otros, habría que aplicar el “todo depende del punto de vista con que se mire”, y nunca mejor dicho en esta tesitura.

Si nos atenemos a cánones extraordinarios, la primera foto de FARO se publicó el 6 de junio de 1923 y fue un retrato del cardenal Soldevilla, que acababa de haber sido asesinado en Zaragoza. Hemos consultado la fecha y visto la imagen mentada. ¿Y qué nos encontramos? Con un dibujo. ¿Qué ocurrió? Pues que, según los expertos, resulta más que probable que un empleado de los talleres del periódico hubiese “calcado” una fotografía del cardenal, ya que la firma de la foto pone, textualmente, Talleres del FARO DE VIGO.

En todo caso, admitiendo que esa fuese la primera foto, hay una aclaración que debe hacerse: su “producción”no correspondía a FARO, pues la foto “copiada” provenía de una fuente exterior al diario.

La imagen pionera de producción propia salió en la primera página del 2 de enero de 1924

Donde no caben las dudas es, precisamente, en la primera foto de producción propia publicada en nuestras páginas. Esa fue la que salió, en la parte inferior de la primera página, el 2 de enero de 1924. Allí, efecto, se incluyó una imagen que aparecía bajo el título EN EL CÍRCULO CATÓLICO, en cuyo pie se lee: “Coro de baturras de la Cattequesis de la Colegiata”. Curiosamente, no figura firma alguna. Esa foto, no obstante, abrió las puertas a la imagen en el periódico,de manera que durante los años siguientes supuso una fuente más de ingresos para FARO, a base de reproducir las imágenes del tópico triunvirato de “Bodas, Bautizos y Comuniones” celebrados con pompa por la burguesía de la ciudad olívica.

El primer fotógrafo de la casa del que empezó a hablarse, y a tratar como autor, sería Ksado, a quien debemos, así pues, considerar pionero del fotoperiodismo en Galicia.

El 13 de marzo de 1924, FARO publicaba en primera una sus fotos más famosas, no tanto por su calidad, sino por la noticia en la que se apoyaba: el legendario crimen de Comesaña, un asesinato que conmocionó a toda la ciudad durante años. El crimen tiene su historia, claro, pero también el cómo llegó a realizarse la foto, y esto merece unas líneas. Resultó que una fuente (indeterminada pero probablemente surgida de las propias fuerzas de seguridad) informó a FARO de la inminente detención del culpable del crimen, del quién, del dónde y del cuándo. Así que a ese lugar se trasladaron el pintor Maside (en aquella época ilustrador habitual y al que, si falta hiciere, incluso podría recurrirse como redactor) y el citado Ksado.

Y a fe que el momento en el que llegaron no pudo ser el más adecuado. Lo dice todo el pie de foto: El fratricida Ramón Álvarez, saliendo del careo efectuado con Maximino Alonso en el despacho del Juez. Nuestro redactor artístico Maside deteniendo al (sic) Ramón para que Ksado lo enfoque. El texto de la noticia está sin firmar, y eso nos lleva a la conclusión de que, efectivamente, Maside, cuya intención sería la de hacer un dibujo del asesino o de la detención, finalmente se decantó por “contar” la narración y formar parte del “reparto” de la histórica escena.