El banco de pruebas de las empresas en la innovación

Ana Blasco Firmas

Aunar esfuerzos renta. Eso es algo que los empresarios gallegos han comprobado en el ámbito de la innovación. Cuando no eres muy grande –y en la comunidad el 99,9% del tejido son pymes–, es difícil destinar parte de tus recursos a investigar en mejoras o a poner a prueba avances que aún no tienen una rentabilidad probada. Mucho menos, incorporar profesionales altamente cualificados y especializados para ello. Si, aún encima, los tiempos no te acompañan, la cosa se pone difícil.

Con la crisis de 2008, la inversión de las compañías en I+D se desplomó. La de las gallegas aún se mantiene hoy por debajo de la media nacional y muy lejos de la comunitaria. Igual que la de las administraciones públicas. Solo las universidades están al nivel de la Unión Europea. Y, a pesar de ello, han avanzado. ¿Cómo? Con redes de colaboración. Es la segunda comunidad con mayor proporción de pymes que cooperan con otros agentes en proyectos de innovación, solo por detrás del País Vasco, los líderes indiscutibles en España.

Aunque tradicionalmente en Galicia es la Universidad la que ha liderado esta labor, en las dos últimas décadas, los centros tecnológicos van recortando distancias. “Se están convirtiendo en las principales fuentes de innovación y conocimiento en Galicia en los últimos años debido a su rentabilidad respecto a los fondos públicos que reciben en comparación con otras regiones españolas”, destaca el director general de Gradiant, Luis Pérez Freire, aludiendo a un informe de la Fundación Cotec.

Roberto Alonso, secretario general de Anfaco-Cecopesca, explica que, a diferencia de otros agentes del sistema tecnológico, la orientación de estos centros “cuenta con una mayor cercanía a la realidad industrial, enfocando las iniciativas a una tangibilidad y aplicación inmediata a las demandas de la empresa”.

Y el área de Vigo concentra el mayor número de estos centros en Galicia: cinco de los nueve gallegos incluidos en el registro del Ministerio de Ciencia y cinco de los siete que conforman la Alianza Tecnológica Intersectorial de Galicia (ATIGA). Son el Centro de Tecnologías Avanzadas de Investigación para la Industria Marina y Alimentaria (Cytma) de Anfaco-Cecopesca, la Asociación de Investigación Metalúrgica del Noroeste (Aimen), el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG), el Centro Tecnolóxico de Telecomunicacións de Galicia (Gradiant) y el Centro Tecnológico de Eficiencia y sostenibilidad energética (Energylab), el más joven, que acaba de cumplir 15 años.

Jesús Lago, director general de Aimen, subraya que “tienen un importante peso en Europa”. Roberto Alonso destaca que son “de máxima importancia” en un área eminentemente industrial como Vigo. Sostiene que uno de los motivos del reconocimiento de los sectores pesquero, metalmecánico y de la automoción como motores económicos es que “han madurado en un entorno tecnológico favorable” por la existencia de estas redes.

“Ayudan a fortalecer el valor añadido del sector productivo de Galicia”, coincide la directora de innovación tecnológica del CTAG, Ana Paul, que resalta que contribuyen a su competitividad. Apunta, además, que proporcionan “visibilidad a las capacidades de I+D de la región” y crean empleo de calidad. En la misma línea, Pérez agrega que son un “foco de atracción de talento muy cualificado”.