Desde hai uns meses, un escritorio saúda a entrada da sede do FARO DE VIGO en Chapela. A libraría, a mesa maciza e cinco cadeiras con adornos vexetais tallados teñen historia. Compoñían o escritorio de Álvaro Cunqueiro.

No asento máis ancho, visualízoo na noite de Reis de 1968 escoitando que gañara o Nadal con “Un hombre que se parecía a Orestes”. Cada vez que constrúo a imaxe comezo a engadirlle elementos, fantasía sobre fantasía. Hai días que o penso contento; outros, nervioso ou máis ben... con fame.

Estes mobles serían perfectos para un museo imaxinado de FARO. Ben o merecería tras 170 anos de historia. Pero resulta máis estimulante botar o maxín a pacer e crear a miña propia vitrina.

Buscaría o letreiro en verde na fachada do edificio en Colón que ata hai unha década aínda se vía; o luminoso de letras sobre fondo azul que irradiaba en Chapela a finais do pasado século ou o enorme que colgaba da antiga delegación de Cangas –onde comecei– e do que corría o rumor de que acendido provocaría un apagamento na vila.

Incluiría os bosquexos de Castelao e os gravados que Camilo Díaz Baliño realizou para as portadas en galego do Día de Galicia dos anos 1926, 1927 e 1928 cando o FARO custaba 10 céntimos de peseta. Non faltaría a pluma que a partir de 1924 empregou a primeira muller xornalista profesional do diario, Agustina Álvarez Rovina.

Tamén engadiría os ‘souvenirs’ da crónica emotiva da redacción: restos de confeti, serpentinas, perrucas, migallas de biscoitos ou empanadas, bombóns e –inda que sexa politicamente incorrecto– botellas de cava baleiras máis algún que outro pano de papel para secar as bágoas.

Lembraría as olladas de incógnita ao despedirnos aquel día de marzo de 2020 no que nos mandaron para a casa por unha pandemia da que case nada sabiamos.

Non podería faltar a enciclopedia vital de Fernando Franco; o cheiro a café e o bruído da rotativa e das teclas; os berros da redacción cantando os goles do Celta e os erros nos tiros á porta; as leas entre madridistas e culés; a emisora de Lince que tronaba no edificio; o riso e as carreiras de Ujué; as orquídeas de Goyo ao asinar o contrato indefinido; e aquel fume pezoñento de cigarros que anubraba cristais, roupa e corazóns.

Coleccionamos sentimentos e estes 170 anos darían para un documental de Netflix con partes de intriga, comedia e mesmo amor. Poderíase facer unha serie, “Faro Café”, coas queixas, marmurios e confesións xunto á máquina de sandwiches e bebidas.

Sobreviven as palabras e as imaxes entre espazos mudos, os silencios que tamén constrúen a historia que chegou a ser de terror como a vivida polos redactores Avelino Rodríguez Elías e Manuel Lustres Rivas.

A súa tinta galeguista no FARO ficou borrada no verán de 1936 tras seren detidos. Avelino resultou liberado e emigrou ao Uruguai onde finou. A Lustres Rivas, apagáronlle a luz dos ollos nun paseo na zona de Rande xunto á estrada. No museo, brindaríalles a homenaxe que se merecen cunha coroa de loureiro e un trevo de catro follas para que máis alá gocen da sorte que, en vida, non tiveron.

"A nosa firma, que nin agora importa, esfarela pero a pegada do xornal seguirá a alumear a historia"

As sinaturas no FARO van e veñen enroscadas nunha cadea que inda que aparentemente se escache segue firme plasmada na hemeroteca. Detrás de cada un e cada unha da nova xeración de apañaletras do decano, forxamos unha historia que, para algúns, comezou cunha visita escolar ao xornal.

A foto da miña inda a gardo nun cadriño que lle fixera miña nai. “Mamá, teñen unha máquina pola que chegan noticias en papel!”, comentáralle entusiasmada ao chegar á casa. Asemade, conservo como alfaia o xogo da oca por Galicia do suplemento escolar A Pizarra e o recorte coa morte de Kurt Cobain fronte ao que non paraba de chorar.

O decano leva tallando e fiando noticias nestes últimos 170 anos, novas que teñen provocado ledicia, xenreira, satisfacción, tristura, medo, indiferenza, crítica ou lembranzas e que ata mesmo teñen unido familias como unha vez me comentaron.

Traballamos con material que provoca sentimentos. Conformamos un relato que algún día, quen sabe, dentro de 200 ou 500 anos, alguén lerá. A nosa firma, que nin agora importa, esfarela pero a pegada do xornal seguirá a alumear a historia dun país que non se rende.