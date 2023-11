El armario del mundo

Julio Pérez Firmas Firmas

Bonnie Timmermann, la gran cazatalentos de Hollywood, dudó mucho antes de aceptar el salto de la gran a la pequeña pantalla. La descubridora de Sigourney Weaver, Mark Ruffalo, Liam Neeson, Melissa Leo, Laurence Fishburne, Bruce Willis, Kate Winslet o Natalie Portman, creía que no se le iba a dar bien la televisión. “Camino por la calle, cojo el metro, busco personas muy diferentes. Altos, bajos, gordos, flacos, negros, hispanos...”, respondió al director y productor Michael Mann, cuando le ofreció llevar el casting de Corrupción en Miami. “Para –le interrumpió él–. Esa es la razón por la que quiero que hagas esta serie”.

Juntos rompieron las rígidas reglas de la ficción mostrando la realidad del multiculturalismo en las calles de la ciudad estadounidense. En los dos grandes protagonistas no había ni rastro de los viejos tópicos de la gabardina y el aspecto desaliñado para vestir a detectives y policías. Sonny Crockett y Ricardo Tubbs lucían trajes de lino y camisetas de tonos pastel, entre cinco y ocho diferentes cada episodio. Tardaron poquísimo en convertirse en iconos globales de estilo por obra y gracia de Adolfo Domínguez, el proveedor de vestuario. “Es la primera vez en la historia de la moda que la influencia de una serie afecta directamente al propio sistema de la moda”, apuntó el experto en creatividad Jim Moore desde las páginas del The New York Times.

Eran los años 80. El diseñador ourensano catapultó por el mundo adelante el prestigio del made in Galicia. Su histórica campaña de “la arruga es bella” en colaboración con el publicista Luís Carballo rompió fronteras y puso la semilla del movimiento Galicia Moda. Se constituyó formalmente como asociación el 14 de marzo de 1985. Una larga nómina de talentosos creadores como el propio Domínguez, Roberto Verino, Antonio Pernas, Pili Carrera, Kina Fernández, Gene Cabaleiro, Caramelo, Florentino o María Mariño alumbraron la época dorada del sector en la comunidad.

Además de desfilar en las principales pasarelas, tenían la suya propia, los certámenes Luada; y una revista, a medio camino entre un catálogo para posibles compradores del resto de España y el extranjero y una publicación artística de tendencias, que servía de escaparate de la imagen de marca que querían proyectar. “No es casual ni queremos que suene a estridente, porque estamos seguros de que la moda gallega, de aspiraciones internacionales, va a poner a toda Galicia de moda”, proclamaba la editorial del número de estreno. Ambas iniciativas formaban parte del “Programa para el desarrollo del sector textil en Galicia”, la hoja de ruta acordada con la Xunta que aunó la apuesta por el diseño y el marketing para consolidar una actividad manufacturera de alto valor añadido.

“El objetivo comunicativo era trasladar al público la nueva imagen, en relación con el diseño, la moda y la calidad, de las marcas y productos gallegos”, recuerdan Natalia Quintas y Aurora García, profesoras de Comunicación y autoras de un análisis sobre el impacto de la revista y su contribución a la difusión de la identidad cultural gallega. “Con estas campañas se quería fomentar la demanda de los productos gallegos –resaltan– e incitar al consumidor final a introducirlo en sus hábitos de compra con el fin de que se identificase con las marcas de la región”.