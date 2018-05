Qué hacer este domingo

CONCIERTO

Bueu

Martelo + Trioceros. Martelo é o power rock trio de Xacobe Martínez Antelo, que xunto a Manuel Cebrián na guitarra e Max Gómez na batería, ven a aportar unha dose enerxética de actualidade á escena nacional do rock. Cancións orixinais, combativas, e poderosas con letras corrosivas e mordaces en galego. Os que xa escoitaron a Martelo sinalan a Jimi Hendrix, Rage Against the Machine, Os Resentidos, Urban Dance Squad, Def Con Dos, Red Hot Chili Peppers ou Rollins Band como referencias. TR1OC3RO5 son 3 músicos nun proxecto de rock orgánico, creativo e ecléctico. - aturuxo - 20.30 - 6 E con consumición

ESPECTÁCULOS

Vigo

"Los perros". A cargo de Confines Teatro. Presenta el rapto de Úrsula, una niña de doce años, hija de una mujer pobre. La desventura de Úrsula repite en todos sus pormenores la que sufrió su madre, Manuela, en su niñez. - teatro ensalle - 21.00 - 9 E

"De pé crebado". Recital de poesía. Textos de Antón Lopo, Francisco Cortegoso, Xesús Castro, Gonzalo Hermo e María Xosé Queizán, entre outros. - sala ártika - 20.00 - 9 E

Chemi Moreno. Monólogo. Comedia de efecto, humor cañero. - Mimosa Café Teatro Vigo - 19.30 - 7 E

porriño

"Proxecta I. Goethe". "Wings of desire", un clásico del cine dirigido por Wim Wenders. - SALA ingrávida - 20.00 - 4.50 E