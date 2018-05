Qué hacer este sábado | Cherry Sweet, la dulzura del "swing"

La formación viguesa Cherry Sweet es una banda de swing moderna y original que versiona temas de todos los tiempos pasados por el filtro del los años 50. Las tres cantantes gallegas Sabela Cereijo, Sandra Lima y Laura Martínez, acompañadas por los increíbles músicos Isaac Garabatos, Gustavo Hernán y Diego "Noti" Valero, nos transportan a otra época llena de armonías, color y buena energía. - la pecera, vigo - 22.30 - 6/8 E

CONCIERTOS

Vigo

I Festival Marrajo Rock: Motores + Muro + Pacho Brea + Iron Hunter. Nueva cita para los amantes del heavy y el rock duro. Motores, banda histórica del rock, con más de 25 años en escena, saca disco en breve con Warner. Los de Vallecas, Muro, aprovechan también para celebrar su 30 aniversario. Pacho Brea es un cantante de heavy rock español, que fundó Ankhara en los años 90. Y Iron Hunter es una banda viguesa de heavy metal compuesta por cinco músicos. - Sala Master club - 21.00 - 15/18 E

You Dog. El grupo vigués presenta su segundo disco, "Before the coma". Stoner directo a la yugular, directo y sin artificios. - el contrabajo club - 23.00 - 5 E

Irene Aschero. Con la música de Opus Tango. - café teatro mimosa - 21.30 - 7 E

Paula Bu meets High Paw. High Paw es una cantante y MC de música negra de Vigo, y Paula Bu es una cantante y letrista de Barcelona. - La Galeriajazz - 23.00 - 5 E

Terbutalina + Malraio. Terbutalina presenta su último trabajo, "A casa da tolemia". - la fábrica de chocolate club - 22.00 - 8/10 E

Porriño

Jay Doe. Artista de blues. - sala ingrávida - 22.00 - 6 E

Moaña

Miro Casabella. O último representante en activo de Voces Ceibes. - var con uve - 22.30 - 3/5 E

Santiago

Angel Olsen. La cantante estadounidense de neo-folk abre el ciclo 17º Delicatessen. - auditorio abanca - 21.00 - 12 E

ESPECTÁCULOS

Vigo

"Monstruación". Comedia de microteatro dirigida por Marián Bañobre. - O Serán - funciones a las 21.00 y 23.00 - 5 E