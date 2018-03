Qué hacer este viernes | Noche de grandes directos desde Sés a Robertoliveira

Roberto Oliveira (Salceda de Caselas, 1979), percusionista y finalista de los IV Premios Martín Códax da Música, hace triplete este fin de semana con tres conciertos en la sala teatro Ártika de Beiramar, en Vigo. Hoy y mañana actúa a las 21.30, y el domingo lo hará a las 20.00 horas. Especializado en el comisionado y estreno de obras, específicamente para percusión y electrónica [música electroacústica] de nuevos compositores nacionales e internacionales, Robertoliveira (así escribe su nombre artístico) publicó recientemente el disco "Diáspora, novas músicas de aquí e de acolá", música "gallego-argentina" que, en palabras del propio músico gallego, rinde "un cariñoso homenaje a todos aquellos viajeros que un día tuvieron que partir, a ese pueblo que nos recibió con los brazos abiertos". Realizado con la colaboración del Centro Cultural de España en Buenos Aires, "Diáspora, novas músicas de aquí e de acolá" es un disco de nuevas composiciones para percusión y electrónica de los compositores argentinos Jorge Variego, Carlos Passeggi, Sergio Fidemraizer y los gallegos Andrés Álvarez, Rubén Vizcaino y Antón Alcalde. - sala teatro ártika, Vigo - 21.30 - 8/10 E

CONCIERTOS

Vigo

Sés. A artista galega regresa ó Auditorio Mar de Vigo para presentar o seu novo disco, "Readmirando a condición". Neste novo traballo, publicado hai apenas tres meses, a cantora coruñesa volveu gravar, musicar e arranxar o seu primeiro disco, "Admirando a condición", que publicara en 2011, incluíndo o tema inédito "Readmirando a Condición", que da título ó traballo e á nova xira. Sés leva camiño de colleitar no Mar de Vigo o enorme éxito que tivo na súa actuación de hai un ano, co 80% do aforo xa vendido e camiño de colleitar un novo cheo. - auditorio mar de vigo - 21.00 - desde 10 E

Up 2 You. A la voz, Sabela Cereijo, profesora de técnica vocal e integrante de grupos como Cherry Sweet, The Cherry´s Band y diversos proyectos junto a grandes profesionales de la zona como Isaac Garabatos, David Outumuro o Gustavo Hernán, entre otros. En la guitarra Andrés Cunha, multiinstrumentista con más de 25 años sobre los escenarios en bandas como Creole Kings, Los High Sierras, Los Profesionales y AAF´60, entre otras. - el contrabajo - 23.00 - 5 E

Rafa Pons. Gira "Cantando l@s 40". - sinatra cocktail bar - 22.30 - 10 E en ticketea y en el local

"Carmina Burana y Requiem". Las obras de Carl Orff y Wolfgang Amadeus Mozart, por la Orquesta Sinfónica y Coro Estatales Ucranianos. - Teatro afundación - 20.30 - desde 27 E

MGV Jazz Trío. Miguel González, saxofonista y compositor, y uno de los jóvenes talentos del jazz en Galicia, lidera este trío. - la pecera - 22.30 - 6 E

Amy Mevale. Grupo vigués. - island club - 23.50 - 3

Cecinadeleón Sonformas. Materializando el sonido folk en volumen. - café uf - 22.00 - 5 E

Baiona

Supersonic. Banda de versiones blues, rock y soul. - bibendum - 24.00 - entrada libre

Tui

Loiros. Proyecto fruto de la unión de los músicos gallegos Héctor Agulla (batería) y Virxilio da Silva (guitarra y voz) con el guitarrista francés Wilfried Wilde y el bajista y cantante alemán Felix Barth. - betún - 22.00 - 3 E

Meaño

Spyral Way. Rock. - a casa do monte - 20.00 - entrada gratuita

Santiago

Presumido. El dúo gallego de pop electrónico formado por Tarci Ávila y Nacho Dafonte presenta las canciones de su disco "Vendetta", con una puesta en escena cuidadosamente artística que no deja indiferente a nadie. - sala moon - 22.30 - 5/8

ESPECTÁCULOS

Vigo

Víctor Grande. Monologuista ourensano afincado desde hace años en A Coruña. - postrería Chiocco - 23.00 - entrada libre

Porriño

"Nimiedades". Con Helen Bertels y Mónica de Nut. Trece acciones escénicas sobre el universo femenino. - sala ingrávida - 21.30 - 6 E

Tui

"O Rei Morre". Sarabela Teatro volve apostar por unha obra de Ionesco coma ten feito noutras ocasións ao longo da súa traxectoria, que comezou en 1980. - Teatro Municipal - 21.30 - 4.50/6 E