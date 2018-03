Qué hacer este sábado | Miguel Lamas, un prodigio a la batería

Miguel Lamas, prodigio de la batería que comenzó a tocar a los 4 años, toca este sábado en la sala Contrabajo con su Miguel Lamas Quartet, que completan Iago Mouriño al piano, Pablo Añón al saxo y Octavio Vargas en el bajo eléctrico. El músico gallego ha trabajado con artistas y bandas como Raimundo Amador, Miguel Ríos, Tomasito, El Canijo de Jerez, Soraya Arnelas, La Susi, Pepe Bao, Santiago Campillo, Carlos Segarra y Roy Hargrove, entre otros. - el contrabajo - 23.00 - 8/10 E

CONCIERTOS

Vigo

Slowdive. La banda indie británica abre el festival Super Bock Under Fest. Tendrá como teloneros a Dead Sea, nuevos representantes del estilo shoegaze británico. - hall del auditorio mar de vigo - 21.00 - 16.60 E

The Rezillos. Formados en 1976 en Edimburgo, estos escoceses se describieron como new wave beat, con canciones inspiradas por el rock and roll de los años 50, la música beat y garage inglesa de los 60. - la iguana club - 23.30 - 12/15 E

Inerttes + Yo, Estratosférico. Inerttes desde Vigo y Yo, Estratosférico desde Guadalajara presentan "Zona 16mm" y "Aves Raras", respectivamente. - sala radar - 21.00 - 5/6 E

Robertoliveira. El percusionista de Salceda presenta "Diáspora, novas músicas de aquí e de acolá". - sala teatro ártika, Vigo - 21.30 - 8/10 E

Lágrimas de Sangre. Banda de rap combativo. - la fábrica de chocolate club - 21.00 - 7.50/8 E

Ganjahr Family. Concierto de presentación del disco "Seguimos". - Master Club - 23.00 - 8/12 E

Family Folks + Dead Wood. Rock, country y folk. - La pecera - 22.00 - 8 E

Loiros. Nuevo proyecto de los gallegos Héctor Agulla y Virxilio da Silva. - La Galeriajazz - 23.00 - 5 E

MolsoM. Acústico de presentación del álbum de folk-rock "San Andrés". - el gato de Schrödinger - 22.30 - 3 E

Poncho K. Concierto en solitario. - Café Uf - 22.30 - 12/15 E

Quién Se Queda Con Los Niños? Versiones de pop-rock. - Zentral 65 - 23.30 - entrada libre

Pontevedra

Rosana. La canaria presenta "En la memoria de la piel". - auditorio sede afundación - 21.00 - desde 23 E

Toni Belenger y SPJ. Trombonista de jazz. - teatro principal - 21.00 - 5 E

ESPECTÁCULOS

Vigo

"Boriska". Festival infantil, por primera vez de gira en España, para cantar, bailar y jugar. - teatro cine salesianos - 18.30 - 8/10 E

Porriño

"Nimiedades". Con Helen Bertels y Mónica de Nut. Trece acciones escénicas sobre el universo femenino. Un mundo de adivinanzas y paradojas. - sala ingrávida - 21.30 - 6 E