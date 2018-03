Qué hacer este viernes | Eladio y los Seres Queridos, "enchufados"

Tras la presentación del disco en formato acústico, el 8 de febrero en el Mercado Progreso 41, el grupo vigués Eladio y los Seres Queridos presenta "en formato eléctrico" hoy viernes en Vigo su último disco, "Historias de caza", que ya es semifinalista de los Premios MIN de la Música Independiente 2018. Este álbum fue producido y grabado en el estudio casero de Eladio Santos, lo que dio como resultado "atrevido, lleno de colores y dinámica", según explica el grupo, que señala que no aislaron "nada" y no cerraron puerta ni ventanas. En el disco han contado con la colaboración de Ari Magritte, Jorge F. Ojea, Pablo Perozo (Lesuit) y David Rial. La fábrica de chocolate club, Vigo 22.30 10/12 E Anticipadas en notikumi.com, Bar Princesa y Dicos Elepé

conciertos

Vigo

Pastora Soler. La artista sevillana recala a bordo de "La Calma". - auditorio mar de vigo - 21.30 - 29.16-45.36 E

Les Filles de Illighadad. Surgen dentro de un mundo musical dominado por hombres para transmitir diferentes tipos de emociones y herencias sonoras a través de sus guitarras: un tipo de rock entre la vanguardia y la canción folclórica rural, adaptando la antigua tradición de su pueblo nómada de Níger. - sala radar estudios - 21.00 - 8/10 E

Humo. La unión de dos artistas unidos por el Río de la Plata, donde el tango y el rock se dan de la mano. - La Casa de Arriba - 22.00 - 6 E con consumición

The Fabulous Resaca Brothers. Blues eléctrico y soul. - la pecera - 22.30 - 6 E

La Patrulla presenta su Tributo a M-Clan, y habrá un segundo pase en el que interpretará sus versiones de Radio Futura, Los Ronaldos, La Guardia... - el contrabajo club - 23,00 - 3 E

Still Life. João Silva (Portugal) al violín y Margherita Abita (Italia) a la voz vuelan sobre melodías y loops creados en tiempo real. - galo do vento - 23.30 - entrada libre

El Tren. Trío que rinde homenaje a Leño y a Rosendo. - bar rianxo, candeán - 22.30 - entrada gratuita

Santiago

Ensemble Micrologus. O grupo de música antiga interpretará as seis das sete cantigas con melodía de Martín Códax, mentres que a poeta galega Dores Tembrás recreará a única sen notación, pero á que lle porá musicalidade co seu recitado. - Museo Centro Gaiás - 20.30 - 4.16-5.20 E

ourense

Carlos Núñez. Concierto gratuito en la Catedral de Ourense. Se pueden recoger dos invitaciones por persona en la Oficina Municipal de Turismo situada en la rúa Isabel A Católica 2 a partir de las 9 de la mañana. - catedral de ourense - 21.00 - gratuito

ferrol

Tricky. El icono del trip-hop actúa en el ciclo Son(s). - Teatro Jofre - 21.00 - 16.83 / 17.84 E

espectáculos

Vigo

Ibuprofeno Teatro estrena "Casa O´Rei", juego escénico a partir de "El rey Lear" de Shakespeare. - Auditorio Municipal - 21.00 - 5 E

"HisterioTipos, mejor sola que mal acompañada". Con Carmen Trueba, un espectáculo divertido que propone el mejor humor: reírnos de nosotros mismos. - sala ártika - 21.30 - 8/10 E

"100 % burbujas". Propuesta sobre el arte de las pompas de jabón. - Auditorio del Teatro Afundación - 19.30 - desde 10 E

Conciertos

Vigo

Pastora Soler. La artista sevillana recala a bordo de "La Calma". - auditorio mar de vigo - 21.30 - 29.16-45.36 E

Les Filles de Illighadad. Surgen dentro de un mundo musical dominado por hombres para transmitir diferentes tipos de emociones y herencias sonoras a través de sus guitarras: un tipo de rock entre la vanguardia y la canción folclórica rural, adaptando la antigua tradición de su pueblo nómada de Níger. - sala radar estudios - 21.00 - 8/10 E

Humo. La unión de dos artistas unidos por el Río de la Plata, donde el tango y el rock se dan de la mano. - La Casa de Arriba - 22.00 - 6 E con consumición

The Fabulous Resaca Brothers. Blues eléctrico y soul. - la pecera - 22.30 - 6 E

La Patrulla presenta su Tributo a M-Clan, y habrá un segundo pase en el que interpretará sus versiones de Radio Futura, Los Ronaldos, La Guardia... - el contrabajo club - 23,00 - 3 E

Still Life. João Silva (Portugal) al violín y Margherita Abita (Italia) a la voz vuelan sobre melodías y loops creados en tiempo real. - galo do vento - 23.30 - entrada libre

El Tren. Trío que rinde homenaje a Leño y a Rosendo. - bar rianxo, candeán - 22.30 - entrada gratuita

Santiago

Ensemble Micrologus. O grupo de música antiga interpretará as seis das sete cantigas con melodía de Martín Códax, mentres que a poeta galega Dores Tembrás recreará a única sen notación, pero á que lle porá musicalidade co seu recitado. - Museo Centro Gaiás - 20.30 - 4.16-5.20 E

Ourense

Carlos Núñez. Concierto gratuito en la Catedral de Ourense. Se pueden recoger dos invitaciones por persona en la Oficina Municipal de Turismo situada en la rúa Isabel A Católica 2 a partir de las 9 de la mañana. - catedral de ourense - 21.00 - gratuito

Ferrol

Tricky. El icono del trip-hop actúa en el ciclo Son(s). - Teatro Jofre - 21.00 - 16.83 / 17.84 E

Espectáculos

Vigo

Ibuprofeno Teatro estrena "Casa O´Rei", juego escénico a partir de "El rey Lear" de Shakespeare. - Auditorio Municipal - 21.00 - 5 E

"HisterioTipos, mejor sola que mal acompañada". Con Carmen Trueba, un espectáculo divertido que propone el mejor humor: reírnos de nosotros mismos. - sala ártika - 21.30 - 8/10 E

"100 % burbujas". Propuesta sobre el arte de las pompas de jabón. - Auditorio del Teatro Afundación - 19.30 - desde 10 E