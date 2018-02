Qué hacer este viernes | The Lákazans amplían la mirada de su "blues"

The Lákazans están de vuelta después de dos años con un nuevo álbum: "Sandwina". Se trata de su tercer trabajo discográfico, que viene a confirmar su talento compositivo. Los temas siguen sonando muy blues, pero también se abren camino a unos sonidos todavía más orientados a la música americana: rockabilly, countries, souls y swings que no dejarán indiferentes a nadie. El título "Sandwina" se debe a la figura de Kate Brumbwach, o Katie Sandwina, una vienesa del siglo XIX dedicada al mundo del circo. La fama de esa mujer se debe a su enorme fuerza física. Que el disco de The Lákazans le tome prestado su nombre no es ninguna coincidencia, sino un llamamiento claro al empoderamiento real de la mujer.

Si por algo se caracteriza este disco es por no dejarse mecer en el acomodamiento de la fórmula de éxito que ya manejaba la banda. Y este es el motivo por el que encontramos temas valientes y arriesgados como el magistral "300 pounds of legend" que abre el disco sin contemplaciones y remata con una improvisación surgida en la propia grabación que deja un testimonio vital para la historia de nuestro blues más reciente. LA FÁBRICA DE CHOCOLATE CLUB, vigo - 22.00 - 6/8 Euros

CONCIERTOS

Vigo

Killus + Stasia Momento. El grupo de metal industrial procedente de la ciudad castellonense de Villarreal actúa en Vigo después de su éxito en la pasada edición del Resurrection Fest de Viveiro. El quinteto presenta su recién estrenado sexto disco, "Imperator", centrado en el diablo. Les telonearán los locales Stasia Momento. - Transylvania pub - 22.00 - 12/15 E

Jay Doe. Concierto de blues en solitario: blues de los años 30 Delta blues, swing y country folk. Versiones de Robert Johnson, Jimmy Red , Brownie McGhee, Muddy Waters, Bi g Bill Broon z y, Elmore James... combinándolas con temas más populares de Eric Clapton o los Rolling Stones. - La Pecera- 23.00 - entrada gratuita

La Chata Soul visita por primera vez El Contrabajo para mostrar sus grandes versiones de clásicos del funk y del soul. - el contrabajo club - 23.00 - 3 E

Suso Cortegoso. As cancións de Suso Cortegoso encaran o mundo a golpe de retranca. Non hai sistema económico nin conspiración política que poidan contra a verba certeira dun home irado. Irreverente ao tempo que custodio da tradición popular. Un home armado cunha guitarra. Póñanse a cuberto. - Mimosa Café Teatro. Vigo - 22.00 - Entrada 3 E / entrada + cd: 6 E

ESPECTÁCULOS

Vigo

Sara Baras. Baile por farrucas, serranas y alegrías, entre otros palos, en su nuevo espectáculo, "Sombras", con el que celebra el XX aniversario de su compañía. - Auditorio Mar de Vigo - 21.00 - entradas desde 38 E

"Tristana". Olivia Molina protagoniza esta versión teatral de la novela de Benito Pérez Galdós. Dirige Alberto Castrillo-Ferrer y el elenco incluye también a José Luis Ferrer, Alejandro Arestegui y Diana Palazón. - Teatro Afundación - 20.30 - entradas desde 15 E

"Nacidas libres". Comedia sobre cuatro actrices que deciden montar una pieza. - Auditorio do Concello - 21,00 - 8 E

Tui

"Ballerina". Película de animación para el público infantil. - Teatro Municipal - 20.00 - 3.50 E