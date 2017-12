Qué hacer este sábado | A cantar con María Fumaça

O grupo Maria Fumaça, que conta con Uxía entre os seus membros, acude á cita anual cos nenos e nenas de Vigo e a súa comarca con concerto de presentación do seu novo traballo, "As que máis molan", un libro/cd editado por Galaxia na colección Sonárbore. | Auditorio Mar de Vigo | Hora: 19.00 | Entrada: ataquilla.com

Man de Santo y Transilvanians en el Ska All Night de Vigo. Los grupos gallegos Transilvanians y Man de Santo protagonizan esta noche el festival Ska All Night. Man de Santo es una bana de Lugo que alterna los ritmos jamaicanos con el soul y el jazz. Por su parte, los vigueses Transilvanians practican estilos que van del funk al R&B pasando por el rocksteady. | La Fábrica de Cholate | 21.30hn Entradas: 7 € (adelantada) 8 € (taquilla.).

Conciertos

Vigo



AAF´60 recrean la magia de la música de la década prodigiosa del pop español, los 60...Pero también revisionan con clase y humor los éxitos de los 70...En su repertorio, Los Bravos, Los Brincos, Lone Star, los Mustang, y así un largo etcétera de grandes grupos musicales, tanto españoles como internacionales...Sus componentes son Alberto Cunha, Andrés Cunha y Rafael Otero "Feluco". | La Pecera (C/ Pizarro, 35) | Hora: 23.00 | Entrada 5 €

Adolfo F.H. "Especial Metallica". El guitarrista del grupo Stoned at Pompeii ofrece un concierto de homenaje a Metallica. | The Hush Rock (c/ Carlos Colmeiro, 4) | Hora: 22.30 | Entrada libre

Carlos Núñez & Grupo en concierto. | Teatro Afundación | Hora 21.00 | Entradas agotadas

Galician Freaky Film Festival. Concierto de IGMIG+Fiesta de clausura. | Mogambo (c/ Churruca) | Hora: 00.00 | Entrada: 7 €

Edel Horta y Daniel Calá. "Volver", canciones de los años 70 y 80 para cantar y bailar.n El Rincón de los Artistas | Hora: 23.00 | Entrada gratis. Reserva mesas para cenar (638 420 836).

Yago Vázquez Trio. Jazz con este pianista vigués residente en Nueva York.n Contrabajo Club | Hora: 23.00 | Entradas: 6E (anticipada). 8E (taquilla).

Susana Otero, Cintadhesiva y Velpister. Tres miniconciertos seguidos. | Café Catro A Catro | Hora: 22.00.

Cangas



Andrea Pousa presenta e directo su disco "Respirar". | Auditorio Municipal | Hora: 21.00 | Entradas desde los 10 €



Ourense



Spirit of New Orleans Gospel Choir | Teatro Afundación | Hora: 20.30.

Espectáculos

Vigo



Galician Freaky Film Festival. Performance. | Delante del Museo de Arte Contemporanea (MARCO) | Hora: 19.00 | Entrada libre

Galician Freaky Film Festival. Sesión Sachada. | Sala Videodrone | Hora: 20.00 | Entrada: 2,50 €

Galician Freaky Film Festival. Noite Caníbal. | Sala Videodrone | Hora: 20.00 | Entrada: 2,50 €