Triplete de Álex O'Dogherty

Álex O'Dogherty, inclasificable y polivalente artista, estrella de "The Hole" y "La Bizarrería", actor en "Olmos y Robles", "Camera Café" y "Doctor Mateo", lleva este fin de semana a A Estrada, Salceda y Redondela "Cosas de esas", su show más variado e impredecible. Como su nombre indica, en "Cosas de esas" mezcla unas cosas que hizo en otros espectáculos con otras cosas que no hizo nunca y que probablemente no vuelva a hacer. Lo mejor de lo peor de su repertorio: monólogos, canciones, locuras, juegos con el público... Mañana sábado estará en Salceda con su mini piano, su mini guitarra, su mini ukelele y sus chuminadas. - Auditorio Municipal de salceda de caselas-21.00 -10/13 E

Los Dj, unidos contra el fuego. La Asociación Viguesa de Dj's ha organizado el festival solidario "+Música -Lume" a favor de las víctimas de los incendios. Actuarán reputados Dj, que han renunciado a su caché en beneficio de los afectados. Entre ellos, Dani Moreno "El Gallo", Jack Mazzoni, Dani Villa y Abelthekid. - DISCOTECA QUEEN, MOS - 23.00 -10 E

CONCIERTOS

Vigo

Eladio y los Seres Queridos. Concierto del ciclo Agadic. - La Casa de Arriba - 22.00 - 8 E

Tregua + Hijos de la Sal + Ritmoceronte. Desde A Coruña y Vigo, tres bandas de rock con pegada. - La Fábrica de Chocolate Club - 21.30 - 6/8 E

Suso Cortegoso. Presenta nuevo disco. - La Galeriajazz - 22.00 - 3 E

La Tronka Jazz Quartet presenta a los "Chachiquesí", la única banda tributo a La Tronka Jazz Quartet. - La Iguana Club - 23.30 - 5 E

Miguel Iglesias. Actuación acústica del músico vigués. - La Terraza de Lavadores - 21.00 - Entrada gratuita

Redondela

Guillermo Castro. El artista vigués resenta su nuevo videoclip y ofrece un concierto de 45 minutos. - Auditorio Multiusos - 18.00 - Gratuito

Moaña

Sabina & Cía. David Resúa (guitarra y voz) y Lorenzo Boo (guitarra acústica y eléctrica). - Tapería La Carriola - 22.30 - Entrada libre E

Cangas

II Batea Fest. Con Dreams of Dolly Sheep (Vigo), Star Mafia Boy (Madrid) y Mammoth Mammoth (Australia). - Salason - 21.00 - 15/18 E

Ourense

Festival de Blues de Ourense. Concierto de Red House. - Teatro Principal - 22.15 - 12/15 E

Santiago

The Suffers + Sugar Daddy. Outono Códax Festival. - Sala Capitol - 20.30 - 20/24 E

Agoraphobia. El grupo gallego de rock presenta su "Incoming Noise Tour". - Sala Sónar - 22.30 - 8/10 E

ESPECTÁCULOS

Vigo

Cantajuego. Presenta "¡Viva mi planeta! La fiesta de mi pueblo". - Teatro Afundación - 16.15 y 18.30 - desde 16.20 E