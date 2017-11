No rechace imitaciones

La fiebre de los espectáculos de tributo a mitos del rock y el pop sigue pegando fuerte en Vigo. A la avalancha de bandas de homenaje a Queen se suma este fin de semana dos de U2, una de Pink Floyd y otra de ABBA. Los italianos Achtung Babies -esta noche en la sala Rouge-, los eslovacos Abborn -hoy en el Mar de Vigo- y los españoles Pink Tones -mañana en el Mar de Vigo- están considerados entre las mejores bandas de tributo de sus respectivos grupos. La otra formación de homenaje a U2 es la española U2 Band, que actuará el domingo dentro del ciclo "Rock en familia", destinado a que los niños disfruten en vivo de la música que adoran sus padres. Actuarán el domingo, también en el Auditorio Mar de Vigo.

Con casi un cuarto de siglo de actividad a sus espaldas, los italianos Achtung Babies son una auténtica superbanda de tributo. Desde 1993 han experimentado cambios en su formación, sobre todo en los dos puestos clave, el de cantante -el doble de Bono- y el de guitarrista -el sosias de The Edge-, sin perder calidad. El cuarteto aúna la condición de fans del grupo y de buenos músicos. En el caso del guitarrista, Edo Faiella, se formó en el prestigioso Berklee College de Boston.

En su última gira española, el bajista del grupo, Luca Schiavone, explicaba que las bandas tributo no "roban" a las originales, sino que cumplen la función de llenar un vacío en las ansias de los fans, al actuar con más regularidad en más ciudades y en algunas -como Vigo- donde nunca actuaron los irlandeses. Además, los Achtung Babies se atreven con temas nuevos que los U2 reales -que sacarán nuevo álbum en dos semanas- apenas han tocado en directo. Actuarán esta noche a las 22.00 horas en la sala Rouge de Vigo, con entradas a 14 euros. Mañana estarán en el Playa Club de A Coruña; y el domingo, en la Capitol de Santiago.

Las comparaciones son udosas. La U2 Band es una formación española menos conocida que Achtung Babies pero con calidad de sobra para reproducir el de forma convincente el sonido inconfundible de los creadores de "The Joshua Tree". El domingo -12.00 horas- en el Mar de Vigo deleitarán a niños y padres con su versión didáctica y a un volumen razonable del repertorio de U2, como mandan los cánones del ciclo "Rock en familia". Las entradas, a 14 euros.

Los eslovacos Abborn -hoy a las 21.30 en el Mar de Vigo, con entradas entre 13.60 y 21.60 euros- se anuncian como el mejor show tributo a ABBA hecho en Europa. Experiencia, desde luego, no les falta: han recorrido los principales teatros de España en los dos últimos años, y desde 1999, países como Francia, Bélgica, Holanda, Rusia, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia. Para el próximo año preparan una gira por América que se iniciará en el mes de abril en Brasil. En su espectáculo interpretan los éxitos de ABBA con música y voces en directo, a lo que añaden videoproyecciones y los míticos cambios de vestuario de los suecos.

Ya conocidos entre el público vigués, Pink Tones vuelven al Mar de Vigo -mañana sábado a las 21 horas, con entradas entre 17 y 30 euros- con nuevo espectáculo, "Return of the son of nothing", un "viaje" de tres horas de duración por lo mejor de la discografía de Pink Floyd. Esta banda de tributo española se aleja del concepto de "grupo clónico": al contrario que las otras tres citadas, no busca imitar la apariencia de los Pink Floyd originales. Utilizan la parafernalia escénica de los británicos, pero además introducen arreglos e instrumentos "de su cosecha", como el theremin.

Cuatro bandas y cuatro espectáculos de tributo diferentes. Cualquier parecido con la realidad no es una mera coincidencia, sino fruto del trabajo y de la admiración.