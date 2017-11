Cityspark, la chispa lusa del rock alternativo

Es posible que nunca hayas oído hablar de ellos, pero el sonido de Cityspark no tiene nada que envidiar a las grandes bandas británicas de rock y pop alternativo herederas del post-punk. Actuaron en el verano de 2015 en el festival NOS Alive de Lisboa compartiendo cartel con Muse, James Bay y Ben Harper. Procedentes de Portugal, comenzaron su andadura en los estudios hace ocho años, cuando grabaron grabaron su primer EP, "Made in Cityspark". Su álbum "Violet" está disponible en Spotify. Formada entre Castelo de Paiva y Cinfães, en la zona de Aveiro, la banda está integrada por Hugo Teixeira (guitarra y voz), Jorge Ferreira (sintetizadores y voz), Ricardo Vieira (batería) y Tiago Guerra (bajo). Si te gustan bandas como Editors, Interpol, The Killers, The Cure, Keane, Second o Viva Suecia puede que te convenzan las melodías y las letras en inglés de Cityspark. el contrabajo club, vigo - 23.00 - 5/8 E

CONCIERTOS

Vigo

Abborn. Desde Eslovaquia, rindiendo homenaje a Abba desde 1999. - Mar de Vigo - 21.00 - 13.60-21.60 E

The Skarnivals + Skandalo GZ + Rendi Nue. El beneficio recaudado irá destinado íntegramente a los vecinos de As Neves afectados por los incendios. Las productoras del evento están coordinadas con el servicio de voluntarios de la zona y su ayuntamiento. - Sala MasterClub - 21.30 (apertura de puertas) - 5 E

Achtung Babies. Desde Italia, banda de tributo a U2 desde 1993. - Sala Rouge - 22.00 - 14 E

Villanueva. El músico vigués de pop-rock presenta su álbum "Zoo para dos". - La Casa de Arriba - 22.00 - Entradas agotadas

Texxcoco + Kings of the Beach + Aula 11. La banda canaria Texxcoco presenta su último Ep. - La Iguana Club - 23.30 - 6 E

Libertango Trío & Cristian Vilar. Presentan su nuevo disco "Xeites". - Sala Ártika - 20.00 - 8 E

Porco Bravo. Puro rock en estado salvaje. - La Fábrica de Chocolate Club - 21.30 - 8/10 E

Cangas

Pancho Brea + Dr. Crüe, tributo a la banda Motley Crüe. - Salason - 21.30 - 8/10 E

Ourense

Festival de Blues de Ourense. Hendrik Röver & Los Míticos GT´s y Shanna Waterstown Band. - Teatro Principal - 22.30 - 12/15 E

Santiago

Eladio y los Seres Queridos. Concierto del ciclo Agadic. - Sala Moon - 22.00 - 5/7 E

ESPECTÁCULOS

Vigo

Juan Carballo. Espectáculo poético-musical compuesto junto al guitarrista Pedro Falcón y el pianista Alvaro Cardalda. - Radar Estudios - 21.30 - 5/7 E

A estrada

Alex O´Dogherty. Presenta su espectáculo "Cosas de esas". - Teatro Principal - 21.00 - 10/13 E