CONCIERTOS

Vigo

Holygram + Linda Guilala. Las influencias de los alemanes Holygram van de New Order a Neu! Pasando por The Jesus and Mary Chain. Les acompañarán los vigueses Linda Guilala. - La Fábrica de Chocolate Club - 21.30 - 6/8 E

Cangas

Coanhadeira. El grupo de folk presenta "Bicos con luvas". - Salason - 20.30 - 3 E

Bueu

Dakidarría. En acústico. - Aturuxo - 20.30 - 6/8 E

ESPECTÁCULOS

Vigo

"Mosca". A cargo de Sudhum Teatro. - Sala Ártika - 20.00 - 8/10 E

"Pequeños actos". Cielo Raso. Convergen capítulos inspirados en algunos actos mínimos. - Teatro Ensalle - 21.00 - 9 E

Porriño

"Feo". Espectáculo infantil de Caramuxo, premio María Casares. - Sala Ingrávida - 12.00 - 6 E