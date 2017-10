Qué hacer en Vigo este sábado | Presumido, con "V" de Vigo y de "Vendetta"

El grupo de Tarci Ávila y Nacho Dafonte, "los Depeche Mode vigueses", actúa "en casa". Presentan "Vendetta", su álbum de debut, que lleva en las tiendas desde enero. "Caigo y me levanto" es su último videoclip. Sus actuaciones suelen tener un poderoso soporte visual con luces y elementos de videocreación. - sala rouge - 22.00 -10/15 E

CONCIERTOS

Vigo

Miguel Lamas y Carlos Leal con Dany Noel al bajo eléctrico. Miguel Lamas hará un clinic de batería a las 19.30h (hasta las 21.30) para todos aquellos amantes de la batería que quieran aprender y charlar con uno de los genios de este instrumento. - El Contrabajo - 23.00 - 10/12 €

You Dog!! + Trioceros + El Grito Chino. You dog!! vuelven a la carga con su nuevo disco, "Before the coma", que vio la luz gracias a una campaña de crowdfunding y fue masterizado los estudios Golden Mastering (EE UU), de la mano de JJ Golden (Soundgarden). - La Iguana Club - 22.30 - 7/10 €

Ponteareas

21 Gramos. Grupo de versiones de clásicos del rock y el pop internacional. - JJ Copas - 12 de la noche - Entrada gratuita

O Grove

Luna, Enemigos y Fuckaine. Conciertos de la Fiesta del Marisco. - Plaza de O Corgo - 22.00 - Entrada gratuita

Santiago

Swans + Baby Dee. La banda neoyorkina de Michel Gira presentará su "The Glowing Man", precedida a las 18.30 por Baby Dee. - Sala Capitol - 20.00 - 15 € más gastos

ESPECTÁCULOS

Vigo

"Vooyeur". Comedia sexual. - Auditorio Municipal do Concello - 20.00 - 18 €

"Valientes (propaganda para la escena)". De Terrorismo de Autor. - Teatro Ensalle - 22.00 - 9 €

Manuel Manquiña. Monólogo de humor. - Tempo 23 - 23.00 - 10/12 €

"Dionisos Aut". De la compañía El Rayo Misterioso. - Sala Ártika - 21.30 - 8/10 €

Gas. Gas, el púgil del humor vuelve a Vigo con su show llamado "Un lustro on the road". - Tapería Alonso - 22.30 - entrada gratuita

Pontevedra

Yllana. "Lo Mejor de Yllana". - Pazo da Cultura - 21.00 - 20 €

O Carballiño

"Venidos a menos". Cabaret garajero con los actores Pablo Puyol ("Un paso adelante", "Tu cara me suena", "Me resbala"...) y David Ordinas ("La bella y la bestia", "Cats", "Los miserables..."). - Auditorio Municipal - 23.00 - 10 €