Camela revoluciona Porriño

El popular dúo de "tecno-rumba" Camela, formado por Ángeles Muñoz y Dioni Martín, llega este sábado a Porriño, en el marco de las Fiestas del Cristo, para ofrecer un concierto gratuito en el que interpretarán sus éxitos, como "Cuando zarpa el amor" y "Sueños inalcanzables", y presentarán los temas de su nuevo disco, "Me metí en tu corazón", lanzado en junio pasado. Con una portada inspirada en la mítica película "Grease", "Me metí en tu corazón" es el decimosexto álbum de Camela, y tuvo a la canción "No pongas riendas al corazón" como primer sencillo. Hace poco más de un mes lo presentaron en el festival Sonorama de Aranda de Duero (Burgos). - Plaza del Arquitecto Antonio Palacios - 23.30 - entrada gratuita

CONCIERTOS

Vigo

Stoned at Pompeii. El grupo vigués presenta su álbum "Ancroidal". - Sala Masterclub - 22.30 - 7/10 E

Los Contrarios. Grupo de rock clásico con versiones de Thin Lizzy, The Band, Van Halen, ZZ Top, Led Zeppelin, Van Morrison, The Kinks... Músicos: Pepe (voz, guitarra), Carlos (guitarra), Dili (baixo) y Joni (batería). - The hush rock - 22.30 - Entrada libre

Party Attack III. Hip hop con Coke + cabaco / Javi Rodríguez / E M P T Y / Acrox + Hugo ATPC. - De catro a catro - 21.00 - 2 E

Cangas

Pegas Negras. Cuarteto vigués. Rock and roll pantanoso y en castellano, temas propios llenos de country, rock and roll, hillbilly y toques galaicos instrumentados por un contrabajo, dos guitarras y batería. - Salason - 22.00 - Entrada no facilitada

ESPECTÁCULOS

Vigo

Goyo Jiménez. El monologuista llega a Vigo con "Más difícil todavía", el espectáculo que hará cambiar de opinión a los que creían que nada podía ser todavía más difícil. - Teatro Afundación - 20.00 - A partir de 11.70 E

Fulano, Mengano e Citano. El grupo cómico gallego presenta su espectáculo "Top manta". - Sala Ártika - 22.00 - 8/10 E

Entretés presenta la obra "Salida de emerxencia". Microteatro. - Café Uf - 22.30 - 6 E

O Grove

Andy Chango. Presenta el espectáculo "El hombre nada". - El Patio - 23.00 - 8/10 E