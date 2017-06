VISADO de los peques

Vigo

Los Pica Pica. Llegan el domingo a Vigo con un espectáculo interactivo en el que los más pequeños cantarán y bailarán sus canciones más populares, como "Pollito Chicken", "El baile de la fruta" o "La taza" y también temas inéditos. - teatro afundación - domingo 18 a las 18.30 - entre 15.10 y 18.60 E en ataquilla.com

Rock para niños. El Rock & Kids es una iniciativa que incluye espectáculo con la Dj Miss Lacé, merienda, miniconcurso de Dj, cócteles, chuches y pintacaras. - sala mogambo - sábado, 18.30 horas - 5 E adultos y 3 E niños (precio especial, para grupos)

Mos

Festival Canto Conto. Música infantil para disfrutar en familia. Actuarán Mamá Cabra, BrincaVai, María Fumaça y Uxía Lambona y la Banda Molona. En el fin de fiesta habrá una fiesta de la espuma. - Pazo de mos - domingo, de 12 a 20 horas - entrada gratuita

Pontevedra

Festival Surfing The Lérez. Se montará una "aldea tipi", recreando las tiendas de las tribus indias norteamericanas, y habrá un escenario con actuaciones musicales y teatrales. Además, habrá talleres de fotografía y dibujo. Para niños desde los 5 años hasta jóvenes de 18. - illa das esculturas - Sábado, de 12 a 20 horas - entrada gratuita, se pide aportación de leche

Vigo

Los Pica Pica. Coincidiendo con la salida de su nuevo DVD+CD "Grandes Éxitos", los Pica Pica llegan este domingo a Vigo con un espectáculo interactivo en el que los más pequeños cantarán y bailarán sus canciones más populares, como "Pollito Chicken", "El baile de la fruta" o "La taza" y también con algunos temas inéditos. Tras cinco años de trayectoria, sus tres integrantes, Nacho Bombín, Emi Bombón y Belén Pelo de Oro continúan cosechando éxitos en la red con sus populares vídeos que han alcanzado casi un millón de visualizaciones en su canal oficial de Youtube. Considerado como uno de los grupos infantiles más importantes del momento, han sabido consolidarse entre los más pequeños con sus espectáculos en directo y con tres DVD en el mercado. - teatro afundación - domingo 18 a las 18.30 - entre 15.10 y 18.60 E en ataquilla.com

Pontevedra

Festival Surfing The Lérez. El festival musical Surfing the Lérez, que se celebra este sábado, ha reforzado este año su programación infantil y juvenil, que estará dirigida por Estudo Bonobo. De esta forma, el certamen de la Illa das Esculturas renueva su apuesta familiar, por la que ganó el premio Martín Codax. Entre otras actividades, se montará una "aldea tipi", recreando las tiendas de las tribus indias norteamericanas, y habrá un escenario exclusivo en el que se celebrarán actuaciones musicales y teatrales. Además, habrá talleres de fotografía y dibujo. La programación pensada para niños desde los 5 años hasta jóvenes de 18. - Illa do Covo (illa das esculturas) - de 12 a 20 horas - entrada gratuita, se pide aportación de leche