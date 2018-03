PS Plus dejará de incluir títulos de PlayStation 3 y PlayStation Vita

Sony ha anunciado que el catálogo de juegos del mes de PS Plus se centrará exclusivamente en títulos de PS4 y dejará de incluir juegos de PlayStation 3 y PlayStation Vita a partir de marzo de 2019.

La compañía ha señalado en un comunicado que "con el gran aumento del número de hogares con PS4 en todo el mundo, la mayoría de nuestros fans juegan en esta plataforma". Por eso ha decidido dejar de ofrecer juegos de PS3 y PS Vita.

Aclara, no obstante, que esto "no afectará a los juegos descargados o los juegos que se descarguen antes del 8 de marzo de 2019". "Todos esos juegos seguirán formando parte de tu biblioteca de juegos de PS Plus siempre que seas miembro", apunta.

Tampoco se verán afectadas las partidas guardadas y otras ventajas de PS Plus. "El único cambio -insiste Sony- es que no se añadirán nuevos juegos de PS3 y PS Vita al catálogo de juegos del mes".

Quienes por este motivo deseen cancelar su suscripción a PS Plus, la empresa nipona recuerda que deben desactivar la renovación automática en los ajustes de su cuenta antes del 8 de marzo del próximo año.