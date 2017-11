´StarCraft II´ ya es free-to-play

A principios de este mes, en BlizzCon 2017, Blizzard Entertainment desvelaba cantidad de novedades para sus juegos, como el cambio de formato para 'StarCraft II', que desde hoy es free-to-play. De este modo es posible acceder a la campaña completa del juego de estrategia en tiempo real 'Wings of Liberty'. También se permite acceso inmediato a todas las unidades multijugador en los modos de juego de partidas multijugador no clasificatorias y partidas personalizadas, y el acceso a la jerarquía multijugador clasificatoria al completar 10 primeras victorias del día en partidas multijugador no clasificatorias o en el modo Versus IA.

Todos los comandantes cooperativos son gratuitos hasta el nivel 5, incluido el nuevo dúo de comandantes terran formado por Mira Han y Matt Horner, que se estrena también hoy. Entre el 8 de noviembre y el 8 de diciembre, los jugadores que ya posean 'Wings of Liberty' (a fecha de 31 de octubre de 2017) pueden obtener una copia digital gratuita de 'Heart of the Swarm'.

Para agradecer el apoyo a la comunidad, desde Blizzard han confirmado también que los usuarios que ya tuvieran cualquier versión del juego antes del 31 de octubre de 2017 recibirán un diseño especial Fantasma eidolon y tres retratos que conmemoran su condición de fundadores cuando 'StarCraft II' pasan a ser gratuitos.



'StarCraft II: Wings of Liberty' - Tráiler. Vídeo: YouTube