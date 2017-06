Xbox One X, las características de la nueva consola de Microsoft

Después de la presentación de Electronic Arts y en los primeros compases de este E3 2017, le llega el turno de rendir cuentas a Microsoft. Los de Redmon están dispuestos a despejar dudas, y para comenzar su conferencia en la cita más importante de la temporada para industria del videojuego, han optado por presentar su nuevo modelo de sistema de entretenimiento: Xbox One X. El fabricante norteamericano revela oficialmente lo que considera "consola más potente del mercado". El sistema estará disponible en todo el planeta el 7 de noviembre por un importe de 499€ y contará con una potencia de 6 teraflops, resolución 4k de manera nativa y a 60 cuadros por segundo además de compatibilidad con dispositivos VR.

Xbox One X dispone de un SoC desarrollado de nuevo en colaboración con AMD. Hablando de la GPU, se han confirmado 40 unidades de computación Radeon con una velocidad de 1172MHZ, unas cifras bastante superiores en comparación a las unidades que posee Xbox One. Del mismo modo cuenta con 12GB de RAM con módulos GDDR5 a 6.8GHz en una interfaz de memoria de 384 bits, CPU personalizada de ocho núcleos en dos clusters con un total de 4MB de cache L2, microprocesador basado en Jaguar de 2,3GHz, y disco duro de 1TB con un ancho de banda un 50% más grande.

Además de retrocompatibilidad total con Xbox One (incluidos accesorios y periféricos), con todas estas características desde Microsoft prometen que los juegos a 900p y 1080p de Xbox One deberían poder funcionar a 4K nativo y 60FPS estables en Xbox One X. La plataforma no será muy diferente de la actual Xbox One en relación al funcionamiento, pues se trata de una alternativa con los mismos juegos y características, pero con mejores condiciones para los jugadores más exigentes, aunque eso sí, con un tamaño inferior.



Xbox One X - E3 2017 - 4K World Premiere Trailer

El primero en aparecer en el escenario ha sido la emblemática serie de velocidad ´Forza Motorsport´, que con su séptima entrega numerada para Xbox One y Windows 10, nos reta a disfrutar de la emoción y la belleza de las competiciones automovilísticas con el juego de coches "más completo creado hasta la fecha", con gráficos 4K a 60 fotogramas por segundo, resolución realista en HDR y 30 entornos famosos, con condiciones que cambian en cada carrera.

´Forza Motorsport 7´ nos permitirá coleccionar hasta 700 coches Forzavista, incluyendo el nuevo coche de portada, el 2018 Porsche 911 GT2 RS, la mayor selección de modelos de Ferraris, Porsches y Lamborghinis jamás vista. Se estrenará en primicia para Xbox One X como título Xbox Play Anywhere el 3 de octubre de 2017.

Forza Motorsport 7 - Announce Trailer

En la conferencia de Microsoft se han destacado grandes títulos y prometedoras apuestas, como, por ejemplo, una nueva entrega de la serie ´Metro´, que lleva por nombre ´Metro Exodus´ y está siendo desarrollada por 4A Games para Xbox One, y Windows 10.

´Exodus´ tiene previsto su lanzamiento para 2018 y se traduce en un juego de acción en primera persona que mezcla combates y sigilo, con exploración y elementos de survival horror en uno de los mundos más inmersivos creados en los últimos años. "Escapa de las ruinas destrozadas de una Moscú muerta y embárcate en un viaje épico atravesando una Rusia post apocalíptica en la mayor aventura de Metro jamás creada", explican desde la desarrolladora.



Metro Exodus - Announce Gameplay Trailer

Ubisoft ha elegido la conferencia de Microsoft para presentar en primicia un nuevo capítulo de su millonaria serie de los asesinos, con ´Assassin´s Creed Origins´, que nos dará la oportunidad de viajar al antiguo Egipto en el periodo más importante de esta civilización. El juego nos invita a descubrir los secretos escondidos en las Grandes Pirámides, mitos olvidados, los últimos faraones y la historia que da original a la Hermandad de los Asesinos.

´Assassin´s Creed Origins´ también aportará algunas novedades al sistema de juego tradicional de la serie, ya que contará con una mecánica con elementos de RPG, es decir, hay posibilidades de mejora de personaje, experiencia y habilidades tanto pasivas como activas.



Assassin's Creed Origins: E3 2017 Premiere Gameplay

Brendan Greene, director creativo de Bluehole, ha sorprendido con el anuncio de una versión de ´PlayerUnknown's Battlegrounds´ para consola que debutará en Xbox One. Así antes de terminar el año, el popular multijugador estará disponible en Xbox One por medio de la tienda de Xbox. Una vez que su versión final debute, recibirá una actualización para aprovechar la potencia de Xbox One X y ofrecer soporte 4K Ultra HD y HDR.

´PlayerUnknown's Battlegrounds´ es un shooter táctico de supervivencia desarrollado gracias a los comentarios de la comunidad, en el que el jugador debe combatir para localizar armas y suministros en una inmensa isla de 8x8 km y lograr ser el único superviviente. De momento no se han anunciado planes de lanzamiento, aunque Bluehole y Microsoft prometen revelar nueva información del juego durante las próximas semanas.



PlayerUnknown's Battlegrounds – Trailer

Dentro de la selección de exclusivos que ha presentado Microsoft nos topamos con la fiebre zombi para la familia de consolas Xbox One y Windows 10, con ´State of Decay 2´, una nueva entrega de esta sobresaliente fórmula de juego que llegará en primavera de 2018 con un caótico mundo arrasado por muertos vivientes.

La secuela nos permitirá jugar en solitario o invitar hasta a tres amigos en el modo cooperativo multijugador para superar los desafíos y sobrevivir en grupo. Sus elecciones conformarán la identidad de la comunidad, lo que garantiza que no haya dos historias iguales. Y recuerda: Cuando pierdes a un superviviente, desaparece para siempre gracias al regreso de la muerte permanente (permadeath).

State of Decay 2 - E3 2017 Trailer

De la mano de Scavengers Studio hemos conocido uno de los proyectos más interesantes de la jornada. Nos referimos a ´The Darwin Project´, un desarrollo competitivo multijugador en exclusiva para Microsoft, ambientado en un paisaje distópico y postapocalíptico situado en la parte norte de las Montañas Rocosas de Canadá. Como preparación para una inminente era glacial se lanza un nuevo proyecto, mitad experimento científico, mitad programa de telerrealidad.

Su nombre es ´The Darwin Project´ y desafía a los participantes a sobrevivir al frío y combatir la muerte en un terreno traicionero. "The Darwin Project" ofrece una experiencia de supervivencia en tercera persona, en modo multijugador y competitivo, que presenta como gran innovación una nueva forma de jugar: la caza del hombre. En su camino a la victoria, el jugador deberá sobrevivir a unas condiciones ambientales extremas, seguir el rastro de sus rivales y poner trampas para ganar. Se lanzará en otoño en Xbox One y Xbox One X, aunque todavía tendremos que esperar un poco más para descubrir nuevos detalles de sus mecánicas de juego.



The Darwin Project – Tráiler

Le llega el turno a ´Minecraft´, que anuncia una nueva versión que permitirá disfrutar este verano a todo el mundo de una experiencia unificada en consolas de videojuegos, dispositivos móviles, realidad virtual y PC con Windows 10.

La unificación de ´Minecraft´ en las diversas plataformas transformará la experiencia de los pies a la cabeza, y pasará de ser un juego a una plataforma que proporcionará un acceso sencillo a los múltiples servidores de la comunidad, creaciones de la comunidad de Marketplace, Reinos, servidores dedicados y mucho más. El equipo también ha anunciado el pack de gráficos Super Duper, una nueva actualización opcional para transformar los gráficos del juego en HDR en resolución 4K real.

Minecraft – E3 2017

La conferencia de Microsoft nos ha servido también para recuperar algunos datos de ´Sea of Thieves´, el juego que desarrolla Rare, creadores de ´Perfect Dark´ y ´Banjo-Kazooie´, ambientado en el universo pirata. Aunque los avances mostrados desde hace un año no son demasiado significativos, se trata de un juego de aventuras inmersivo en un mundo repleto de piratas, peligros inesperados y botines por descubrir y conseguir.

´Sea of Thieves´, promete combates dinámicos, donde tendremos que ir reparando nuestro buque al mismo tiempo que lideramos la ofensiva. Estará disponible en todo el mundo como título Xbox Play Anywhere a principios de 2018.

Sea of Thieves - E3 2017 - 4K Gameplay Walkthrough

Mucho hemos tenido que esperar para contar con Terry Crews en el papel del comandante Jaxon. La nueva aparición del esperado ´Crackdown 3´ ha creado una gran expectación al desvelar su modo de juego de campaña internacional, en el que los jugadores combatirán el crimen metiéndose en la piel de un agente con superpoderes en un sandbox de caos y destrucción.

Desarrollado por Microsoft Studios en colaboración con Sumo Digital y Reagent Games, "Crackdown 3" ofrecerá un modo cooperativo con una campaña para 4 jugadores, así como un modo multijugador completamente nuevo en el que la destrucción será nuestra mejor arma, y todo con la tecnología de Microsoft Cloud. Estará disponible en todo el mundo a partir del 7 de noviembre como título Xbox Play Anywhere, coincidiendo con el lanzamiento de la consola Xbox One X.



Crackdown 3 – E3 2017

´Life is Strange´ no ha querido perderse el evento y ha presentado novedades. Recordar que el pasado mes de mayo, DontNod Entertainment confirmaba que se encontraban trabajando en un nuevo capítulo del título. Pues bien, ahora sabemos que el nuevo juego llevará por nombre ´Life is Strange: Before the Storm´ y que seguirá la misma estrategia de mercado que su predecesor, es decir, se publicará de forma episódica.

´Life is Strage: Before the Storm´ es una nueva aventura en formato de trilogía situada tres años antes de los sucesos del primer juego. ´Before the Storm´ nos muestra a Chloe Price, una rebelde de 16 años que forma una amistad fuera de lo común con Rachel Amber, una chica popular destinada al éxito. Cuando el mundo de Rachel se vuelve patas arriba por un secreto familiar, necesita de una alianza para afrontar esta nueva situación y superar sus demonios.

En la misma línea se ha confirmado la secuela de ´Ori and the Blind Forest´. El juego, que recibirá el nombre de ´Ori and the Will of the Wisps´, ha sido presentado mediante un emotivo video en el cual se confirma como un exclusivo para Xbox One y Windows 10.

Por el momento, no se han desvelado muchos detalles del juego, aunque la ficha que acompaña su video de presentación indica: "Embárcate en una aventura completamente nueva y descubre los misterios que esconde el bosque de Nible, averigua las verdades ocultas sobre los perdidos y desvela el verdadero destino de Ori."

Ori and the Will of the Wisps - Teaser Trailer

Electronic Arts anticipaba en su evento EA Play, ´Anthem´, el nuevo título creado por BioWare. Pues bien, la conferencia de Microsoft ha sido el escenario elegido para ampliar información del desarrollo, que se presenta como un RPG de acción donde los usuarios se adentrarán en un enorme mundo lleno de increíbles tecnologías y tesoros olvidados. También de bestias salvajes y saqueadores sin escrúpulos, donde los Freelancers tendrán que enfrentarse a las peligrosas fuerzas que amenazan con conquistar la humanidad.

En Anthem hasta cuatro amigos podrán desentrañar los misterios de este mundo y enfrentarse juntos a los retos más arriesgados. El peligro compartido significa también gloria compartida y los Freelancers que alcancen el éxito serán ampliamente recompensados por sus proezas. Durante su aventura, los jugadores pueden equipar a sus Freelancers con poderosos exotrajes Javelin, equipados con armas y habilidades únicas. También será posible customizar sus Javelin con equipo que ganarán y crearán a lo largo de la aventura, con el que de seguro dejarán su propia huella en el mundo.

Anthem – Presentación

Por último, Phil Spencer, máximo responsable de Xbox, ha anunciado que Microsoft seguirá reintroduciendo juegos de las generaciones anteriores para los jugadores de Xbox One, pues se añadirán títulos de la Xbox original (empezando con el clásico y popular "Crimson Skies") a la biblioteca de retrocompatibles con casi 400 juegos de Xbox 360 ya disponibles en la actualidad. Xbox también desveló que se mejorarán más de 70 juegos populares de Xbox One para aprovechar al máximo las características técnicas de la consola Xbox One X, incluyendo títulos recientes y populares de Microsoft Studios, como ´Gears of War 4´, ´Halo Wars 2´, ´Minecraft´ y ´Forza Horizon 3´, que se actualizarán de forma gratuita para resolución 4K además de títulos third parties como ´Resident Evil 7´, ´Final Fantasy XV´, ´Tom Clancy´s Ghost Recon Wildlands´ y ´Rocket League´ entre otros.

El jefe de Microsoft también resaltó que todos los juegos funcionarán de manera increíble en todos los dispositivos de la familia Xbox One y en Xbox One X hará que la librería actual de títulos se vea todavía mejor gracias a una tasa de frames más elevada, texturas de mayor calidad y tiempos de carga más rápidos. "No solo tenemos los principales juegos triple A en nuestra plataforma, también hemos sido capaces de traer a nuestros fans contenido único capaz de llevarte más allá la imaginación." explicaba Spencer.

True 4K gaming on Xbox One X - E3 2017

Más información en elsotanoperdido.com