Descubre la nueva interfaz de usuario de Xbox One

Microsoft ha lanzado una actualización para todos los usuarios de Xbox One y Xbox One S. Tras superar el periodo de pruebas que os anticipábamos hace unos días, finalmente todos los poseedores de una consola Xbox One podrán descargar la última versión de la videoconsola.

En esta actualización se incluye la integración de Beam para hacer 'livestreaming' de partidas al instante, se ha rediseñado el botón Xbox para acceder a la guía en vez de volver al menú de inicio y se han realizado cambios en la interfaz para hacerla más visual y atractiva.

Con Beam es posible retransmitir partidas, ver las de otros usuarios e interactuar. Por su parte, con el rediseño del botón Xbox, ahora es posible acceder a otros juegos y opciones de manera más rápida que cuando se volvía al menú de inicio.

Además de la actualización de sistema para Xbox One, se ha anunciado la fecha de Creators Update para Windows: el 11 de abril. En esta nueva versión se incluyen varias mejoras como por ejemplo el modo Juego y la posibilidad de hacer 'streaming' directamente desde la barra de Juegos.