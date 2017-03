´Toukiden 2´: se abre la veda del Oni

Cuando se anunció oficialmente 'Toukiden 2', la secuela del juego original de PlayStation Vita, (aunque posteriormente también se lanzó una interesante versión en la actual consola de sobremesa de Sony con el subtítulo 'Kiwami'), la mayoría de los jugadores dimos por sentado lo que íbamos a encontrar: un nuevo juego de la serie de caza de monstruos, pero con las señas de identidad que marcaron el nacimiento de la franquicia nipona. Un título más directo, rápido y accesible en sus mecánicas, aunque con un carácter menos profundo que en otros exponentes del mismo género, por ejemplo, en la gestión del inventario. Por suerte, el equipo de Omega Force, padres de la serie 'Dinasty Warriors', ha sabido mantener y ampliar el concepto de juego en esta entrega para PC, PlayStation 4 y PS Vita, incluyendo las opciones 'cross-save' en las plataformas de Sony. La serie se atreve a dar un paso adelante y ampliar algunos de los elementos de la marca, una elección tan valiente, como peligrosa. A continuación, comprobaremos si la receta final ha logrado tener éxito.

Los cazadores de Oni



El primer 'Toukiden', -este es un dato para los no iniciados-, adoptaba muchos de los sistemas clásicos de los juegos de caza japoneses y en términos de jugabilidad no destacaba por sus innovaciones, sino por ofrecer una identidad propia y una solución para los usuarios que no estaban interesados en las infinitas opciones de otros exponentes del género, aportando un toque arcade que muchos usuarios agradecieron. Pero hay más diferencias, por ejemplo, en lugar de animales salvajes en la serie de Koei Tecmo se opta por dar caza a los temibles Oni, peligrosos demonios típicos de la mitología japonesa.

Los 'slayers' son un linaje de guerreros entrenados para acabar con los Onis. Elsotanoperdido.com

Omega Force ha enmarcado 'Toukiden 2' poco después de los sucesos mostrados en la primera entrega. El jugador tiene reservado el papel más importante de la producción, un 'slayer' con el objetivo de salvar a la humanidad llevando a cabo misiones para liberar las zonas de demonios. Tal y como se mostraba en 'Toukiden: The Age of Demon's', a lo largo de la historia un linaje de guerreros, los 'slayers', han sido entrenados para deshacerse de esta amenaza. Sin embargo, en un suceso denominado el despertar, se provocaron fisuras en el espacio-tiempo. A través de estas fracturas espaciales, enjambres de Onis lograron resurgir y con ellos llegaron hordas de demonios que comenzaron a dar caza a los humanos.

'Toukiden', así como su predecesor, son básicamente juegos de equipo, diseñados específicamente para cooperar dentro de un conjunto formado por cuatro personajes. De este modo, jugaremos acompañados de tres cazadores controlados por una inteligencia artificial que cumple de sobra con su misión en combinación con las ordenes básicas que hay a disposición del jugador.

Se abre la veda del Oni



Para comenzar la aventura, lo primero será escoger la apariencia de nuestro personaje mediante un editor que nos permite seleccionar entre cantidad de apariencias, incluyendo sexo, nombre, color de la piel, cabello, tono de voz, armamento y demás parámetros básicos. La herramienta es bastante completa, aunque inevitablemente recuerda la implementada en otras producciones de la desarrolladora. El campo de batalla alberga cantidad de nuevos Oni, como el Drakwing, por ejemplo, una bestia similar a un dragón legendario, o el Canidaemon, una criatura con forma de lobo que saca partido del viento y de los rayos de su cola, pero esto únicamente son algunos ejemplos de los nuevos enemigos. En cualquier caso, a partir de ese momento comienza una aventura que se segmenta en misiones divididas en varios sectores, dentro de los cuales hay recursos para recuperar o elementos para ir demoliendo a las hordas de criaturas demoníacas, para finalmente, dar paso al imponente jefe de fase. Una vez se han superado los diferentes objetivos de la fase, como limpiar áreas de enemigos o acceder a diferentes zonas para interactuar con los elementos marcados, llegará el momento cumbre y habrá que vérselas con un Oni mucho más peligroso, potente y complicado que cierra la etapa.

El diseño de los personajes, ciudades y propios monstruos, es excelente. Elsotanoperdido.com

Pero también hay novedades en la estructura de las misiones, ya que se han añadido dos nuevas modalidades que se desbloquean interactuando con determinados personajes. Las denominadas Emergency Missions, son objetivos especiales que enfrentan a los jugadores a Oni mucho más poderosos de lo habitual y ofrecen interesantes ítems y mitamas; estas últimas son las almas de los guerreros encerradas en algunos monstruos y resultan muy importantes en la aventura. Por otro lado, las llamadas Infinite Missions, como indica su nombre, son objetivos en los que hay que enfrentarse a hordas de enemigos que no censan de brotar hasta el final de nuestras fuerzas.

Siguiendo la dinámica clásica de la serie, también en este segundo capítulo, es posible cortar y purificar ciertas partes del cuerpo de grandes demonios, una herramienta indispensable para exterminar a las criaturas en el menor tiempo posible. Una vez se corta cualquier parte de nuestro enemigo, esta permanecerá en el suelo a la espera de ser purificada; pero sólo mediante un rito, el jugador será capaz de conectar estas almas a su equipo. Con esto se logra una mayor potencia de ataque, defensa, velocidad e incluso la capacidad de invocar monstruos que lucharán en nuestro bando. Las Mitamas también se pueden imbuir sobre otra de las novedades importantes de la producción, la denominada God Hand. Esto nos lleva directamente hasta la gestión del arsenal.

Un excelente abanico de posibilidades ofensivas



Así, 'Toukiden 2' nos propone superar una serie de capítulos con dificultades crecientes que se desarrollan en diferentes entornos con un ritmo muy interesante. Algo que marca distancias con los clásicos títulos de cacerías de monstruos, en todo caso, las mayores diferencias se relacionan con el sistema de progresión dentro de la historia, que se ha convertido en un componente fundamental para terminar el juego.

El Látigo Cadena permite maniobras que destrozan con rapidez a los Oni. Elsotanoperdido.com

Aumenta dramáticamente la cantidad de armas a nuestra disposición, que como de costumbre, se dividen por tipos. Cada tipo de arma tiene un estilo de lucha único con combinaciones específicas. De este modo, 'Toukiden 2' ofrece una multitud de variadas armas que encajarán con cualquier estilo de combate, entre las que se incluyen espadas, lanzas, cuchillos, guantes, hoces cadena (kusarigama), arcos, porras, alabardas y rifles. Además, se estrenan dos nuevas series de armas: la Espada y el Escudo, una combinación que ofrece equilibrio entre ataques ofensivos y defensivos. También podemos usar por primera vez el Látigo Cadena, que permite maniobras que destrozan con rapidez a los Oni.

Cazar, siempre en compañía



En las áreas de juego hay repartidas misteriosas Piedras Portal conocidas como Otherworld, las cuales nos transportarán a la zona multijugador. Aquí podemos aceptar misiones en un centro de mando, donde hasta cuatro jugadores se enfrentan a los Oni a través de las diferentes eras de juego. Las características multijugador se pueden disfrutar en los sistemas PlayStation 4 y PlayStation Vita, con la conexión de red multijugador local 'ad hoc' para los usuarios de la portátil. Aparte, en el multijugador online, la experiencia de campaña ha sido mejorada. En este caso, además de las misiones del argumento principal del juego, podemos explorar el mundo abierto y encontrarnos con otros jugadores para llevar a cabo Operaciones Conjuntas cooperativas. Este modo se puede aplicar también a aquellos que jueguen sin conexión a la red, pues se pueden llevar a cabo Operaciones Conjuntas con los datos fantasma de amigos.

Mientras llevan a cabo estas actividades, los jugadores pueden intercambiar equipamiento. Al acceder a los Relicarios -que contienen reliquias sagradas- diseminados por todo el mundo de juego, se pueden colocar objetos dentro que podrán ser recuperados por otros jugadores. Realizar estas acciones no solo ayuda a la comunidad, ya que el jugador también recibe un objeto de valor equivalente al donado. Otra novedad muy acertada es la introducción de la mencionada God Hand, una característica que se activa una vez se supera el prólogo y sobre la cual se amplían en gran medida las mecánicas de combate. Una vez se activa, una poderosa mano inmaterial brota para realizar devastadores ataques. Podemos utilizarlo cerca de nuestro objetivo y lograr un poderoso ataque desde arriba, o como método para arrancar rápidamente cualquier parte del cuerpo del enemigo. Esta incorporación, además se integra perfectamente con el resto del juego, dando lugar a situaciones muy interesantes.

Disponemos de una multitud de armas que encajarán con cualquier estilo de combate. Elsotanoperdido.com

Diseño de personajes y dirección artística



Aunque en comparación con el original, gráficamente el capítulo ha mejorado ostensiblemente, hay que destacar la ambientación y la dirección de arte. Sin la necesidad de emplear un motor gráfico pesado y con las limitaciones que marca el carácter multiplataforma, la producción no parece demandar extravagancias gráficas para mantener el atractivo. El diseño de los personajes, las ciudades y los propios monstruos, en especial, los Oni más poderosos son simplemente sobresalientes.

Las opciones acústicas también superan con holgura las marcas registradas en el juego anterior, con temas y composiciones dinámicas que acompañan perfectamente y logran una ambientación adecuada en cada situación. Por otro lado, el juego se lanza en territorio europeo únicamente con textos de pantalla en inglés y un notable doblaje en japonés. Aunque lógicamente no parece lo más idóneo, el texto tampoco exige un nivel elevado para desenvolverse con soltura por la aventura, para esto contamos con un buen mapa de controles, muchas armas y la mano de dios (la japonesa de Omega Force, no la argentina de Maradona).

Tráiler de 'Toukiden 2'. Vídeo: Youtube

Conclusiones



Omega Force ha logrado superar todos los aspectos de 'Toukiden' con una segunda entrega repleta de alicientes para los jugadores de la familia PlayStation y los usuarios de ordenador. El desarrollador japonés ha logrado asentar la fórmula y hacerla más atractiva mediante una jugabilidad con ritmo propio que se salpica con centenares de enemigos, misiones, armas, personajes, opciones de personalización e interesantes modalidades multijugador, descontando que los jugadores de PS4 y PS Vita cuentan con la función 'cross-save'. La duración también es un factor a tener en cuenta a la hora de recomendar una obra de estas características y aquí podemos acumular mucho tiempo de cacerías, tanto en solitario como en compañía de otros 'slayers' con las divertidas batidas en cooperativo para cuatro jugadores. Así que ya sabes, si te gusta cazar demonios y estás dispuesto a hacer algo al respecto, este es tu juego.

Lo mejor de 'Toukiden 2' Los temibles Onis.

La implementación de la mitología japonesa.

Marca distancias con los clásicos títulos de cacerías de monstruos.

La God Hand

Las batidas con cuatro jugadores.

Lo peor de 'Toukiden 2' Gráficamente es muy discreto.

El popping es bastante molesto.

Puede resultar repetitivo.

