Samsung Galaxy S9: todas las características del nuevo smartphone

El Samsung Galaxy S9 ya está aquí. La compañía surcoreana lo ha presentado en Mobile World Congress su 'smartphone' insignia y su versión Galaxy S9 Plus, dos terminales que presentan especificaciones potenciadas respecto a su predecesor en la cámara y el audio, y novedades enfocadas a la comunicación entre los usuarios, como bixby Vision o los AR Emoji.



Los millones de fotografías, emojis y GIF que la gente envía a diario reflejan un cambio en la forma de comunicarse de los usuarios de 'smartphones'. En este sentido, Samsung ha presentado las nuevas funciones presentes en sus Galaxy S9 y Galaxy S9+ que se ayudan de una cámara mejorada respecto a los Galaxy S8 y que buscan potenciar la comunicación.



La tecnología implementada en los Samsung Galaxy S9 "reimagina" la cámara principal para sacar mejores fotografías en condiciones de muy poca luminosidad, aportando iluminación, detalle y color a la captura con apertura focal f/2.4 para la luminosidad del día y hasta f/1.5 para la de la noche. En relación a S8, los nuevos 'smartphones' capturan un 28% más de luminosidad y reducen el ruido en un 30%, como ha señalado la compañía durante la presentación.



Samsung también ha mejorado el modo de captura Super Slow Motion (super cámara lenta), con tecnología de detección automática de movimiento y capaz de grabar vídeos a 960 fotogramas por segundo. A estas grabaciones se puede añadir sonido y enviarse como GIF.



La comunicación y el entretenimiento se unen en los AR Emoji, que aprovechan la cámara frontal para, a partir de un selfie, lograr una representación del usuario como un emoji que reproduce su aspecto y también sus gestos. Con él, los usuarios pueden enviar mensajes con voz a sus contactos o decorarlos con fondos y efectos para enviarlos como GIF a través de las redes sociales.





