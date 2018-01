El CEO de Apple: "No quiero que mi sobrino esté en redes sociales"

"No quiero a mi sobrino en las redes sociales". La frase es del sucesor de Steve Jobs en Apple, Tim Cook, que durante una visita sostuvo una visita a Harlow College en Essex (Reino Unido), pidió limitar el consumo de algunas tecnologías.

"Hay conceptos que se explican mejor dialogando. ¿Hay que usar tecnología en clase de literatura? Probablemente no", señaló el CEO de la empresa. "No tengo hijos, pero sí tengo un sobrino al que le pongo algunos límites. Como, por ejemplo, que no esté en redes sociales", reconoció después.

El acto se celebró en una de las setenta instituciones europeas que aplicará un programa para impartir conocimientos de programación informática dentro de los planes de estudio.