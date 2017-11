WhatsApp sufre una nueva caída masiva

WhatsApp ha sufrido una caída masiva en varios países de Europa, entre ellos España, y Asia. La popular aplicación de mensajería instantánea no permitía recibir mensajes, pero ya está restablecido de nuevo el servicio.



España, Reino Unido o Países Bajos han sido los países que han registrado mayor número de problemas de funcionamiento.



Así, esta "caída" de Whatsapp, que según la web DownDetector, comenzó a partir de las 2:38 horas am del horario de la Costa Este de Estados Unidos, "se podría asociar a problemas técnicos más que a un ataque de servicio", según el experto en seguridad informática y Hacking Ético, Deepak Daswani, ya que, "apenas han existido problemas con ataques 'hacktivistas' en esta plataforma".



En la aplicación, los mensajes enviados aparecían con el símbolo del reloj y no eran recibidos por los usuarios, pero sobre las 10.00 (hora española) de la mañana el símbolo desapareció de los mensajes, aparentemente estaban enviados, pero seguían sin ser recibidos por los usuarios.





Whatsapp is having issues since 16:23. https://t.co/32qVlmq9Ih RT if it's down for you as well #Whatsappdown