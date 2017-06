iPhone, expediente X

Por alguna razón nos parece que la muerte de Michael Jackson fue ayer -ocurrió en 2009, hace ya ocho años- y nos resulta difícil de creer que haya pasado solo una década desde el lanzamiento del iPhone. Y sí, es verdad, el teléfono de Apple lleva solamente diez años en nuestras vidas. En realidad, bastante menos, ya que tardó más de un año (concretamente el 11 de julio de 2008) en comercializarse en España, y muy pocos pudieron permitirse comprarlo entonces. Sin embargo, la trascendencia del que fue nombrado "invento del año" por la revista "Time" en 2007 va más allá del éxito del modelo. Fue el primer teléfono realmente "inteligente" y cambió radicalmente nuestra relación con los móviles.

Ahora nos parece natural consultar Whatsapp y utilizar otras muchas aplicaciones, pero el parto de esta criatura tecnológica concebida por el inquieto cerebro de Steve Jobs allá por 2004 fue mucho más difícil de lo que a priori se puede pensar. El libro "The one device: The secret history of the iPhone" (Ed. Little, Brown & Company), escrito por Brian Merchant y de reciente aparición en Estados Unidos, cuenta los entresijos de aquella especie de "proyecto Manhattan" desarrollado bajo una estricta confidencialidad en la compañía de Cupertino. Estos son algunos de los secretos de la historia del iPhone:

Steve Jobs con el primer iPhone (2007), que comienza a comercializarse (2007).

La idea original



Los expertos citan el Newton MessagePad, un dispositivo de mano fabricado por Apple a mediados de los noventa, y de un tamaño similar a las antiguas PDA, como el antecedente del iPhone. Según desveló hace años Scott Forstall, que fue jefe de desarrollo del sistema operativo de Apple hasta 2012, pasaron de desarrollar una tablet a trabajar en el futuro iPhone en 2004, tras darse cuenta él y Steve Jobs de lo últil que sería tener en un tamaño de bolsillo la tecnología táctil que estaban desarrollando. "En 2004 recuerdo estar sentado con Steve hablando de lo mucho que odiábamos nuestros teléfonos. Nos preguntábamos si podríamos utilizar la tecnología táctil que estábamos desarrollando en un teléfono", dijo Forstall, citado por Applesfera. "No lo olvidaré nunca. Tomamos la tablet y creamos una pequeña lista con 'scroll'. En la tablet estábamos haciendo los gestos de pellizco y 'zoom', así que creamos una pequeña lista de contactos por la que desplazarnos y sobre la que podías pulsar para llamar. Nos dimos cuenta de que una pantalla táctil que tuviese el tamaño para caber en el bolsillo sería perfecta para el teléfono".

El "pique" con un ejecutivo de Microsoft. Según cuenta Mikey Campbell en un reciente artículo de appleinsider.com, fue el "odio" hacia un ejecutivo de Microsoft lo que llevó a Steve Jobs a querer desarrollar tabletas y, más tarde, el iPhone. En su primera entrevista después de abandonar Apple en 2012, el ingeniero Scott Forstall contó que hubo un cierto ejecutivo de Microsoft, cuyo nombre no citó, y que era el marido de una amiga de la mujer del mandamás de Apple, que sacó de sus casillas a Jobs. Al parecer, este ejecutivo de Microsoft le pasó por la cara a Jobs que una nueva plataforma de "tablet" operada con lápiz electrónico "stylus", que en ese momento estaba dearrollando la compañía de Bill Gates, iba a dominar el mundo. Steve Jobs, enfadado, decidió desafiar a Microsoft con su propia solución táctil, que no requeriría ningún lápiz, tan solo los dedos. En aquel momento la mitad de las ventas de Apple se debían a los iPod, y este nuevo reto teconológico contribuiría a convertir definitivamente la firma de Cupertino, que hasta entonces era básicamente una compañía de ordenadores, en una empresa de electrónica de consumo.

Proyecto Púrpura



Si la creación de la primera bomba atómica tenía un nombre en clave, proyecto Manhattan, la del iPhone también tuvo el suyo: "Project Purple" ("Proyecto Púrpura"). No se sabe muy bien la razón del nombre. ¿Un homenaje a Prince? No lo parece. Según la reseña del libro de Brian Merchant publicada por "The New York Times", podría haber sido nombrado así por el color del canguro de juguete que tenía uno de los ingenieros de Apple.

Trabajo a destajo

Scott Forstall, con el iPhone 0S 3.0 en Cupertino en 2009. // Reuters

El nuevo proyecto, que arrancó en 2004, exigió un compromiso absoluto. El ingeniero Scott Forstall recibió el encargo de Steve Jobs de desarrollar todo el "software" del teléfono y de reclutar a todo el equipo para construirlo. Tenía prohibido contratar a nadie de fuera de Apple, lo cual dificultaba mucho las cosas, ya que la compañía californiana jamás había fabricado un teléfono. Tampoco podía explicarles a los miembros del equipo de desarrollo la finalidad última del proyecto secreto. Solamente les contaba que iban a tener que renunciar a las noches y a los fines de semana durante un par de años. En el "laboratorio púrpura" de Cupertino, sellado con una puerta metálica y un lector de credenciales, los empleados, que habían firmado acuerdos de confidencialidad, comían y dormían. Incluso en fines de semana, días festivos y vacaciones. Fuera del laboratorio colgaron un póster de la película "El club de la lucha" (1999). Las dos primeras reglas del club descrito en el filme de David Fincher son la misma: "No hablas del club de la lucha".

Una "sopa de tristeza"



De lo complicado que fue el parto del iPhone da idea una frase del libro de Merchant, uno de los ingenieros más importantes en el desarrollo del dispositivo. "Era como una sopa de tristeza absoluta", cocinada en "una olla a vapor", el laboratorio Púrpura, y cuyos ingredientes eran "un grupo de gente realmente inteligente", "una fecha de entrega imposible de cumplir" y "una misión imposible" de la que depende el futuro de toda la empresa. No extraña que algún que otro empleado culpara de su divorcio a aquella dura etapa.

Tecnología táctil



Merchant demuestra en su libro que, al contrario de lo que decía, Steve Jobs no inventó la tecnología multitáctil, sino que esta tuvo varios orígenes, entre ellos el Royal Radar Establishment de Inglaterra, en los años 60, y el CERN europeo en los 70. Pero fue un doctor en Ingeniería de la Universidad de Delaware (EE UU), Wayne Westerman, quien inventó la tecnología multitáctil que se implantó en el iPhone. Westerman sufría graves lesiones que le provocaban dolor al manejar un teclado, por lo que trabajó para desarrollar una tecnología táctil. Apple compró su empresa, FingerWorks, en 2005.

Primer anuncio televisivo

Steve Jobs anunció el iPhone en la convención Macworld del 9 de enero de 2007. Solo apuntó que sería lanzado ese año. El 25 de febrero salió el primer anuncio comercial del iPhone. Fue en la emisión de la ceremonia de los Óscar por la cadena NBC. El anuncio se titulaba "Hello". Los anuncios comerciales con la fecha de lanzamiento comenzaron a emitirse el 4 de junio de 2007, veinticinco días antes del "día D".

De regalo



Un día antes del lanzamiento del iPhone en Estados Unidos, Steve Jobs anunció a sus empleados que todos aquellos que llevasen al menos un año en la compañía recibirían gratis el nuevo teléfono. Así ocurrió en julio, cuando la demanda inicial bajó.

Colas

Desde el inicio se formaron largas colas para adquirir el iPhone en Estados Unidos, pese a su alto precio, 499 (4GB) o 599 (8GB) dólares, y así ha seguido ocurriendo desde entonces cada vez que se ha lanzado un nuevo modelo.

Objeto de coleccionista



Los afortunados que compraron el iPhone de primera generación y lo mantienen en su caja sellada poseen un objeto de coleccionista que podría alcanzar un valor en subasta de varios miles de euros.