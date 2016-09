Las 10 características clave de iOS 10

El pasado miércoles 7 de septiembre, Apple presentó en la Keynote celebrada en San Francisco las novedades que la compañía traería al mercado a corto plazo. Además de los esperados iPhone 7 y Apple Watch Series 2, los de Cupertino también anunciaron la llegada del iOS 10.

Este sistema operativo trae consigo muchas novedades. Calificado por la compañía como su sistema más completo (y mejor) hasta el momento de la historia de iOS, este software llega con numerosas mejoras en la interfaz, en la tecnología 3D Touch y en Siri, su asistente virtual, entre otras cosas.

El iOS 10 esta disponible para iPhone 5 en adelante, iPad mini (2, 3 y 4), iPad Air (1 y 2), iPad Pro y iPod Touch de 6ª generación. Si tienes uno de estos terminales, planeas actualizar y quieres saber con qué te vas a encontrar, echa un vistazo a estas 10 características de iOS 10 que debes conocer sin falta.

1. La pantalla se enciende solo con levantar el móvil

Apple ha decidido que es momento de que te ahorres el tiempo de pulsar el botón de desbloqueo o de inicio para ver las notificaciones que tienes pendientes. Con iOS 10, tan solo hace falta levantar el móvil para que la pantalla se encienda y tengas a golpe de vista todo lo que aún no has leído o puedas consultar la hora con mayor facilidad.

2. Las notificaciones han cambiado

Las notificaciones han visto modificado su diseño. Además, desde la pantalla de bloqueo se puede contestar a muchas de ellas gracias a su nuevo modo expandido, que permite hacer la notificación más amplia y que se muestren más detalles de la misma.

En la pantalla de bloqueo hay también notificaciones interactivas que permiten ver fotos y vídeos sin necesidad de ir a la aplicación como tal. Las nuevas notificaciones están integradas con 3D Touch, pero también funcionan con dispositivos que carecen de esta tecnología.

3. Widgets realmente útiles

Los widgets pasan a ser algo considerablemente más útil en iOS 10. Los widgets de muchas 'apps' pasan a proporcionarte más información y actúan como un "atajo" para que no sea necesario abrir la aplicación al completo.

Además, rara será la aplicación que no cuente con un widget propio, por lo que muchas cosas se pueden consultar con ellos desde la propia pantalla de bloqueo. Con los cambios, seleccionar los widgets que te resulten más útiles te va a beneficiar en gran medida, ya que mostrarán aquello que consultes o hagas con más asiduidad para ahorrarte tiempo.

4. Las aplicaciones de fábrica ya se pueden borrar

Borrar las aplicaciones que Apple instala de fábrica es algo que llevan pidiendo los usuarios desde hace muchas versiones, ya que tener en el menú una 'app' de bolsa o podcasts que no se utiliza no tiene mucho sentido. Con iOS 10 ya se pueden eliminar las aplicaciones de fábrica (no todas) que no se quieran tener - si se cambia de opinión, se pueden volver a descargar desde la App Store -.

5. SIRI se abre a 'apps' de terceros

Aunque Siri llega a ser muy útil para realizar ciertas búsquedas rápidas en Internet o en las aplicaciones de fábrica, el asistente virtual se quedaba un poco cojo en lo que a funcionalidad para con aplicaciones de tercero se refiere.

En iOS 10 Siri se integra con 'apps' de terceros, aumentando considerablemente lo que puede y no puede hacer. Ahora es capaz de enviar un mensaje de WhatsApp a quien indiques, de pedir un Uber, de enviar pagos a otras personas o de realizar llamadas VoIP gracias a los comandos de voz, entre otras cosas.

6. Teclado en varios idiomas

Mucha gente utiliza hoy en día, al menos, un par de idiomas para comunicarse. Hasta ahora, con el iPhone, iPod o iPad era necesario cambiar el idioma del teclado para que el corrector o el texto predictivo funcionaran, pero con iOS 10 ya se puede escribir en más de un idioma.

7. La aplicación de fotos añade reconocimiento facial

La aplicación de Fotos incluye ahora una característica de reconocimiento facial, de manera que las fotos se pueden ordenar dependiendo de la persona que sale en la imagen, algo muy similar a lo que hace Google Fotos en Android.

Además, esta 'app' puede ahora establecer las fotos en álbumes según los lugares que salgan, los animales, los objetos, la temática y varios patrones más. Como añadido, también cuenta con una pestaña de "Recuerdos".

8. Nueva aplicación home, para controlar tu hogar

Si eres de los que llena su casa con todo tipo de tecnología que se puede controlar desde el móvil, como es el caso de cámaras inteligentes, luces, sensores, termostatos y un largo etc., la nueva aplicación de Home se va a convertir en tu nueva mejor amiga, ya que aglutina todos los sistemas domóticos (compatibles con HomeKit) para que los controles desde ella. Además, está totalmente integrada con Siri, con lo que el control por voz hace que sea todo mucho más cómodo.

9. Más usos para el 3d Touch

Apple, poco a poco, le está dando cada vez más importancia al 3D Touch y a lo que se puede hacer con él. Si tienes un iPhone 6 S o el nuevo iPhone 7, con iOS 10 tu experiencia de usuario va a mejorar considerablemente, ya que se pueden hacer muchas más cosas con el 3D Touch. La mayoría son mejoras mínimas, como el control de la intensidad de la linterna, pero una vez que empieces a implementarlas en tu día a día, verás cómo la navegación se hace más rápida y cómoda.

10. iMessage (mensajes) sufre un lavado de cara extremo

Aunque WhatsApp u otros servicios de mensajería instantánea como Facebook Messenger se lleven al grueso del público de calle, lo cierto es que iMessage, la aplicación de mensajes y SMS de iOS, es bastante utilizada entre los usuarios del sistema operativo.

Para potenciar aún más su uso, Apple ha renovado considerablemente sus características, añadiendo la posibilidad de enviar pegatinas, efectos de diversa índole, iconos y mensajes más grandes, la opción de cambiar palabras por 'emojis', previsualización de enlaces, escritura a mano y dibujos, respuestas rápidas y conexión con otros servicios y aplicaciones, entre otras cosas.